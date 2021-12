T’expliquem com maquillar unes parpelles encapotades, de la mà d’una maquilladora top

El pas del temps porta amb si coses meravelloses, però també algunes que no ho són tant… Les parpelles encapotades, aquelles en les quals la pell de la parpella superior es plega sobre la parpella mòbil, és una d’elles. Si és el teu cas, tenim bones notícies per a tu, perquè Cristina Lobato ens revela les claus per a maquillar unes parpelles encapotades i aconseguir un autèntic lífting de parpelles, només amb maquillatge.

Si tens les parpelles encapotades, la teva mirada probablement llueixi caiguda i trista. Es tracta d’una mena d’ull que es necessita engrandir, donar amplitud i llum a la zona per a dotar-la d’expressivitat. Aquí et donem uns tips per canviar-ho:

1. Maquillem i definim bé la cella perquè serà la nostra guia a l’hora d’estructurar el maquillatge de la parpella.

2, Apliquem una prebase d’ombres en la parpella mòbil per a fixar el color, unificar les tonalitats i potenciar els colors de les ombres.

3. Elevem lleugerament la parpella superior amb el dit, subjectant-lo des de la cella. En el moment que aixequem la parpella, encara que aquest estigui encapotat, palparem i notarem on està l’osset. Aquest punt serà la nostra guia.

4. Maquillem la zona en un to marró claret com a color de transició. Amb l’ajuda d’una brotxa de pèl suau dipositem l’ombra sense que marqui en excés el to. Apliquem el color per tota la zona de la conca per a dibuixar-la, ho fem des de l’extrem de la parpella fins a la conca.

A continuació agafem una altra ombra marró de transició, lleugerament més fosca, i un pinzell més finet que agafi més pigment de color i ens aporti major definició. Marquem aprofundint bé la conca per a crear una dimensió que en realitat no existeix. La crearem visualment amb aquest maquillatge. Marquem bé des de l’extrem fins al llagrimal.

6. Agafem una ombra en crema per a maquillar la parpella mòbil. Maquillem fins a la falsa conca que hem dibuixat, és a dir, crearem una parpella mòbil major a la què en realitat és. Després segellem amb una ombra en pols. D’aquesta manera hem creat una falsa conca i una falsa parpella mòbil moltíssim més àmplia.

7. Maquillem amb una ombra marró, per a donar naturalitat a la falsa conca i a la falsa parpella mòbil que hem creat. Difuminem l’extrem de l’ull perquè tot quedi ben integrat.

8. Apliquem un bon volum de pestanyes. Si no ho tenim, una bona opció són les pestanyes postisses pèl a pèl per a dissimular el que hem maquillat i tot quedi molt més natural.

