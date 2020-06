El PS retreu la manca d’agilitat de Govern en la gestió de la COVID-19

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha manifestat la seva preocupació durant la sessió de control a Govern pel que fa al retard en l’aplicació de les mesures per afrontar les conseqüències de la COVID-19. A l’entendre del President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, “en molts dels àmbits importants de la gestió d’aquesta crisi, com poden ser els relatius al departament de treball, a la gestió dels centres residencials o a la moratòria, ens ha semblat veure un Govern que no anticipa els recursos o que no aprova les mesures a temps. Aquesta crisi està posant a prova i estressant molts departaments de Govern, però el que no es pot dir després d’una sessió com la d’avui es que Govern estigui trobant la resposta quan ha de respondre a totes aquestes qüestions”, ha lamentat López.

En aquest sentit, durant la sessió del Consell, els socialdemòcrates han defensat que les seves propostes són semblants a les aprovades per Andorran Banking que avui el Govern ha celebrat. “A l’abril, permetre que els ciutadans ajornessin el pagament dels seus crèdits i préstecs era una mesura populista que posava en risc el sistema financer andorrà. Dos mesos després és una necessitat, i no per voluntat de Govern”, ha recordat el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny.

Al llarg de la sessió, els consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han demanat que es faci efectiva la paga complementària per al personal sanitari que s’ha enfrontat a la Covid-19, i han manifestat la seva sorpresa amb la resposta del ministre Benazet, assegurant que Govern mai s’havia compromès a efectuar el pagament d’aquesta paga extraordinària.