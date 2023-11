Tercer atropellament en dos dies

Els baixos d’un cotxe (arxiu)

No està sent una bona setmana pel que fa a la seguretat vial. En dos dies s’han produït -almenys que hagin estat informats- tres atropellaments en carrers del Principat. Un d’ells va tenir lloc dilluns i ahir dimarts se’n van registrar dos més. Així es desprèn de les dades que facilita el Cos de Policia. Es dona el cas que en un dels sinistres d’ahir van ser atropellades dues persones per un camió. Per tant, els tres atropellaments s’han saldat amb 4 ferits.

El darrer dels atropellaments -ahir- va localitzar-se a l’altura del número 13 del carrer Santa Anna, a Escaldes-Engordany. La Policia va rebre l’avís alertant de l’atropellament a les 20:16 hores. El conductor d’un turisme amb matrícula andorrana havia atropellat una vianant, de 56 anys i veïna de les valls, la qual, va patir ferides a resultes de l’incident.