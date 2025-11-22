Els pensaments negatius arriben a la nostra ment espontàniament, sense que nosaltres els busquem i sense avisar. Apareixen envaint el nostre estat d’ansietat i es queden al nostre interior amb més o menys força depenent de la nostra resposta cap a ells. Els pensaments negatius solen aparèixer de forma intensa quan estem sent sotmesos a molt estrès, o quan patim alteracions emocionals de tipus depressiu i/o ansiós.
Quan els pensaments negatius interfereixen en la nostra vida diària ens impedeixen la concentració en altres tasques més necessàries i produeixen inquietud i angoixa, de vegades desesper. En aquests casos la solució sol ser més difícil.
Els nostres pensaments tenen poder i poden fàcilment començar a manejar la nostra vida, controlant les nostres paraules i accions, sentiments i emocions, fins i tot la nostra pau i felicitat.
Quan la decepció aixafa els nostres somnis, quan les persones ens fereixen o ens provoquen enuig, o quan els problemes semblen aclaparadors, és fàcil quedar-nos atrapats en el corrent dels pensaments negatius. I quan tenim aquesta mena de pensaments, tenim sentiments negatius, els quals ens porten a creure que la vida és negativa en general.
Si no podem controlar els nostres pensaments negatius obsessius, no t’hi centris, centra’t en la teva reacció davant d’aquests. És més fàcil si intentem entendre’ls, reconèixer-ne l’autèntic pes i actuar en conseqüència.
Realment es tracta d’acceptar-los sense donar-los el control, no permetis que les teves accions es basin únicament en aquests pensaments repetitius.
Si observes els teus pensaments negatius, para i pensa en els bons, reconeix els teus èxits i dona’t l’estima que mereixes, tots passem per moments de flaquesa on ens costa més, però pensa que ets on ets perquè també has treballat i aconseguit moltes coses. Dona als teus èxits el valor que es mereixen i no els deixis en un segon pla.