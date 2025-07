Tempestes amb calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent, a Catalunya, que començaran pel Pirineu

Una persona sota la pluja amb paraigües (Doctor_bass)

Protecció Civil de la Generalitat ha actualitzat aquest migdia l’alerta del Pla especial d’Emergències per inundacions de Catalunya INUNCAT per la previsió de pluges intenses aquesta tarda de divendres i dissabte a la major part del territori català. I és que, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que la previsió per avui divendres es manté, tot i que amb algun increment de grau de perill localitzat. L’episodi s’iniciarà aquesta tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu i es desplaçarà cap al litoral central i nord, on sortirà a mar ja desgastat. La situació serà més controlada que la de demà dissabte.

La distribució geogràfica dins la zona avisada és de caràcter local, és a dir, que pot afectar-ne fins a un 30% del territori, i el llindar que es pot superar és de 20 l/m2 en 30 minuts.

Demà dissabte la situació serà més complicada, els graus de perill s’han incrementat i el llindar, en aquest cas, augmenta a 40 l/m2 en 30 minuts i afectarà pràcticament a tot el territori català. L’episodi començarà des de primer hora del dia entrant per Ponent i Terres de l’Ebre creuant a la baixa en direcció d’oest a est. En la franja central del dia hi hauria una línia de convergència a la Catalunya Central en el límit amb Ponent, que es desplaçaria cap a comarques de Girona fins al mar durant la tarda.

Ambdós dies, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.

Amb tot, Protecció Civil de la Generalitat demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat, especialment per carretera. Cal tenir molta precaució en zones inundables, no travessar rius, rieres ni barrancs, atès que la força de l’aigua pot arrossegar persones i vehicles.