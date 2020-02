Continuem amb la sèrie d’articles dedicats als talls i pentinats segons les formes del rostre, aquesta vegada us descobrim els looks per a les cares ovalades. Abans de res cal indicar que si tens el rostre ovalat estàs de sort perquè a aquesta forma facial li queda bé qualsevol tall de cabell, així que en el moment d’innovar amb un look tens moltes possibilitats d’encertar. Però per a no perdre’ns en el «gairebé tots», et presentem alguns claus.

Cinc looks per a cares ovalades

Wavy Bob

Aquest look barreja el poder afavoridor de la mitja cabellera (bob) amb el de les ones (wavy) que aconsegueixen donar moviment al cabell. A més, els trets del rostre s’harmonitzen i amb les petites ones es condueix l’atracció cap a la mandíbula. L’actriu Cate Blanchet és una de les famoses que aposta per aquest look tan còmode i afavoridor per als rostres ovalats, amb ones desfetes que aporten un aire rebel i més desenfadat al tall. Aquest tipus de look, amb ones i en coloració de ros platí, també ho ha portat l’actriu Charlize Theron.

Mitja cabellera uniforme i llisa

Si tens els cabells llisos, la millor opció de lluir-lo en un rostre ovalat és de manera uniforme, és a dir, sense capes, ja que així no s’emfatitzen en excés les faccions i s’aporta un aire atrevit i poderós al rostre. La cantant Dua Lipa ha lluït aquest tall en la seva cabellera uniforme fosca, encara que modela sovint el seu cabell amb ones. Recentment la jove ha apostat per una coloració en ros i bru molt atrevida. La mitja cabellera lliure de capes i completament llisa també ha convençut a una altra famosa de rostre ovalat: Kim Kardashian.

Cabelleres amb serrell

La protagonista de New Girl és una fan dels serrells, una tendència especialment encertada si tens el rostre ovalat. En aquest cas l’actriu Zooey Deschanel presumeix d’un serrell llarg i frondós amb ratlla central, però també ha lluït serrells més curts i despuntats. Quan es tapa una part del front, el rostre ovalat veu les seves faccions més arrodonides i suavitzades i es recomana per a aquestes cares qualsevol tipus de serrell, ja sigui uniforme o desigual, lleuger o abundant, i fins i tot els baby bangs, que arriben fins a la meitat del front.

Cabellera XXL ondulada

Com has pogut comprovar les ones són molt recomanables per a embellir l’acabat de qualsevol look i acostuma a ser més fàcil d’aconseguir que el cabell completament llis. L’actriu Blake Lively ens ha donat molta enveja amb la seva cabellera llarga i ondulada que llueix amb moviment i llibertat i amb un joc lluminós de rossos. També aposta per la cabellera XXL amb ones el fenomen del moment: Rosalía. El seu cabell llarg i fosc adopta bucles naturals en el trajecte fins a la cintura. Sens dubte, una aposta còmoda i molt afavoridora.

Bowl Cut

Charlize Theron desborda sofisticació en cada look així que no és d’estranyar que sigui l’artífex d’haver portat a la seva millor exposició el «bowl cut» que destaca per la seva uniformitat, deixant les patilles una mica llargues i el clatell buidat. Aquí porta el serrell recte completament pentinat, però també l’ha lluït despentinat, amb ratlla lateral o engominat, i fins i tot ho ha modelat com un tupè ondulat. És la nostra aposta més atrevida per a rostres ovalats i permet que el cabell curt adopti moltes versions segons les ganes i el moment.

Algunes claus per als rostres ovalats

Com ja hem avançat els rostres ovalats són considerats els més pròxims a la «perfecció», per la corba facial que es dibuixa des de les galtes (més ampla) a la zona del mentó. Així es considera que es tracta de la morfologia facial més harmoniosa i, en sintonia, més afavoridora. No obstant això, hem volgut destacar una sèrie de looks a través de l’experiència de famoses que són especialment afavoridors, però la llista és encara més llarga. Així que t’ensenyem aquí alguns tips per a treure-li el màxim partit al nostre rostre ovalat.

– Entre tots els talls, el millor és el bob fins a les espatlles amb ones i tallat per capes.

– El cabell llis no és especialment recomanable perquè resta força a les faccions. Si aposta per tenir la cabellera com una taula, haurà de ser uniforme (sense capes).

– Llueix serrell en la versió que més et convenci: molt curt, baby bang, llarg, despuntat, frondós… En tapar una part del front, les faccions es veuen encara més harmonioses.

– Aposta per la naturalitat i les ones en la cabellera XXL.

– El tall pixie i el bowl cut són molt bones opcions per als rostres ovalats.

Per bellezactiva.com