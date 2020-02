Sabíeu que la Víbria i l’Arpella van tenir un enfrontament amb foc i que la cua de la Víbria va quedar socarrimada? Després d’aquest incident, l’Arpella va demanar ajuda als seus amics de la Plaça Nova per curar la Víbria. Des d’aquell moment, la Víbria, l’Arpella, en Pippo, la Gal·la i el Nan Cucut són amics inseparables i participen tots junts a les Festes de Sant Roc de Barcelona.

Aquesta és la història que explica El conte de la Víbria, la primera publicació infantil de l’Associació de Festes de la Plaça Nova de l’autora Maria del Mar Calvet amb il·lustracions de Glòria Fort. El conte va publicar-se originalment l’any 2018 amb motiu del 25è aniversari de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, i ara arriba una nova edició en sistema braille.

La publicació pretén ser una aposta per una cultura popular inclusiva, i ha estat possible gràcies a la col·laboració del Centre de Recursos Educatius per a Discapacitats Visuals de l’ONCE Barcelona (Credv Cre ONCE). L’acte de presentació de El conte de la Víbria va comptar amb un taller de sensibilització de la ceguesa pels més menuts. A través d’una lectura en veu alta i del tacte varen conèixer els personatges del llibre, i també varen rebre informació sobre l’origen del sistema braille.

Els encarregats de conduir la jornada vàren ser el director del Credv Cre ONCE Barcelona Manel Eiximeno, la mestra de suport de nens i nenes amb discapacitat visual Delfina Polo, l’autora del conte Maria del Mar Calvet i el president de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, Xavier Cordomí. El conte de la Víbria s’ha convertit en el primer llibre de cultura popular adaptat al sistema braille i, tot i no estar en venda, aquelles persones afiliades a l’ONCE que ho desitgin podran adquirir-lo a l’arxiu oficial de l’ONCE.

Ens de Comunicació