Després de constatar que les nevades no han estat les esperades, la competició de Freeride World Tour Ordino Arcalís prevista per aquest divendres ha estat ajornada fins a un altre dia, dins de la finestra meteorològica que s’estén fins al 4 de març.

La prova s’havia de celebrar a la Portella d’Arcalís, com va succeir l’any passat. De totes les àrees possibles, la “15 metres” és la que millors condicions presentava dijous, quan van inspeccionar la zona els riders amb l’organització. En la visita es va donar per vàlida encara que es supeditava el desenvolupament de la prova a la nevada que havia de caure aquesta passada nit.

Per a un òptim desenvolupament, el gruix acumulat hauria de ser d’uns 10 cm, i que fos compacta, han aclarit des de l’organització. De totes maneres, i tenint en compte que la finestra meteorològica és vàlida fins al 4 de març, tampoc es descarta que es pugui posposar i que s’acabi celebrant més endavant, aprofitant les pròximes nevades i veient que hi ha una possible jornada amb sol, condició indispensable per garantir una bona visibilitat.