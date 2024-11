Taller sobre boscos i vaixells de guerra a l’Alt Urgell al segle XVIII

Una part dividida del document objecte d’estudi (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)

El proper dimecres, 27 de novembre, entre les 11:00 i les 12:45 hores, tindrà lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu, un taller sobre l’explotació de fusta al Pirineu i a l’Alt Urgell per a la construcció naval durant la segona meitat del segle XVIII. Al taller assistiran alumnes de cicle mitjà i cicle superior de l’escola de Sant Esteve d’Alàs els quals tindran com a finalitat l’estudi d’un document que conté un complet inventari dels boscos del Pirineu, i de l’Alt Urgell, del segle XVIII, integrat en el Diccionario Naval del Marquès de la Victòria, una de les obres més importants al món per a l’anàlisi de la construcció naval de la Armada (Marina) espanyola del primer i segon terç del segle XVIII custodiat al Museu Marítim de l’Armada a Madrid.

Aquest inventari es va realitzar per a disposar d’un detallat estudi dels recursos forestals amb la finalitat de proveir de materials per a la construcció de vaixells militars a les drassanes de Cartagena, recursos relatius tant a la tipologia de fustes, la seva utilitat per a l’elaboració de parts específiques dels vaixells, així com altres tocants al conreu del cànem. Tenia la finalitat d’elaborar lones, veles, uniformes, caps, cordes, estopa, etc., així com, finalment, l’existència de forns per a l’elaboració de la pega negra, substància utilitzada per a la impermeabilització del casc de les naus, especialment.

La informació, molt completa i ben estructurada, va acompanyada d’un minuciós mapa topogràfic del Pirineu que s’estén des de l’Alt Urgell a Navarra, d’est a oest, i des de la frontera amb Andorra fins a la desembocadura de l’Ebre –port dels Alfacs. El mapa es presenta dibuixat en relleu on s’identifiquen els boscos, les poblacions així com, de forma molt emfatitzada, els cursos fluvials així com també les valls i les canals més importants, tot destinat a planificar estratègies de transport terrestre de la fusta fins als rius per a enraiar-la (formar els rais) i procedir al seu transport fluvial fins al port dels Alfacs on, al seu torn, la fusta era embarcada en vaixells per al seu trasllat definitiu a les drassanes de Cartagena, lloc on al litoral mediterrani peninsular es construïen les fragates, corbetes i navilis de l’Armada reial.

Per tant, es tracta d’un taller que té l’objectiu d’integrar diferents disciplines i tecnologies per a apropar l’alumne, d’una forma sensorial i didàctica, a la història i la natura des d’una perspectiva immersiva. En definitiva, un taller on nens nascuts entre muntanyes, al Pirineu, aprendran termes nàutics i nocions d’enginyeria naval que els transportaran en el temps i l’espai sobre les infinites extensions marines que travessaren els vaixells de fa més de 300 anys construïts amb fusta del Pirineu.