Ordino comença la programació de Nadal amb la Fira i l’encesa de llums el 6 de desembre

La consellera de Cultura d’Ordino, Mònica Armengol, i la cap del departament de Turisme ordinenc, Cristina Ariño (Comú)

El Comú d’Ordino ha presentat aquest dilluns la seva programació de Nadal que s’allargarà fins l’11 de gener i que començarà el 6 de desembre amb la Fira de Nadal i l’encesa de llums. La Fira de Nadal s’inaugurarà el divendres, 6 de desembre, a les 11 hores, al Carrer Major amb l’espectacle “Les jouets” de la companyia Mademoiselle Paillette. L’encesa de llums, a càrrec de l’Esbart Valls del Nord, tindrà lloc als Jardins de la Casa Pairal a les 18 hores, seguida d’una cantada de nadales amb la soprano Jonaina Salvador i el pianista Jordi Barceló.

La Fira de Nadal oferirà un espai per a fer compres nadalenques amb productes artesanals i un lloc de reunió per a celebrar aquestes dates. El Mercat de Nadal comptarà amb més d’una vintena de parades d’artesania, regals i gastronomia local, situades a la Plaça de la Closa i el Carrer Major, així com una Pop Up Store a l’Era d’Ordino amb productes vintage d’Art@Retro by Me&Jo. El mercat estarà obert del 6 al 8 de desembre.

A més, hi haurà activitats per a tots els públics, incloent cantades de nadales, gimcanes, espectacles de carrer, teatre amb hologrames, contacontes, dansa i tallers de manualitats. La ja tradicional gimcana i recerca del Tió de Nadal tindrà lloc el 7 de desembre i en acabar, a les 18 hores, a la plaça de Prat de Call, es projectaran els dibuixos dels nens de la parròquia en un arbre de Nadal. A la Carpa de la plaça de la Closa hi haurà el Mirall Màgic, un espai on els visitants podran disfressar-se, fer-se fotos i emportar-se-les impreses.

Els espectacles de carrer inclouran teatre amb hologrames amb “L’Oníric món de Dins”, l’espectacle itinerant “Les Jouets”, una maleta de contes amb Líquid Dansa i la Moixera, i un espectacle de dansa amb la col·laboració del Jove Ballet d’Andorra. També hi haurà tallers de manualitats amb La Capsa.

Coincidint amb la Fira, el 8 de desembre, a les 12 hores, es farà a la plaça Prat de Call la representació popular “El despertar de l’osseta” i “L’última ossa d’Ordino”, a càrrec de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino.

La programació de Nadal també inclou una iniciativa privada; la visita a la casa del Pare Noel, una experiència que permetrà als infants gaudir d’una gimcana pel poble per a arribar a la casa del Pare Noel, on podran entregar la carta i passar una estona amb ell i els seus ajudants. Aquesta activitat es farà fins al 22 de desembre amb cita prèvia i serà gratuïta per als infants d’Ordino.

Altres activitats destacades inclouen concerts, exposicions i altres activitats culturals que es prolongaran fins l’11 de gener. Entre els concerts, destaquen el concert de Gòspel a càrrec de Gòspel Colours, el 19 de desembre; el Concert de Nadal amb la Coral Casamanya i la Coral Piulets, el 22 de desembre; i el concert de Cap d’Any de l’ONCA, l’1 de gener.

El dia 24 de desembre es farà cagar el Tió, a la plaça Major, a les 11 hores; l’arribada del Pare Noel, a les 18 hores amb xocolata i coca per a tots els assistents; i la Missa del Gall, a les 00 hores, a l’església parroquial d’Ordino amb vi bullit i xocolata calenta a la sortida. El 28 de desembre tindrà lloc la Cursa de la Llufa, una cursa popular solidària amb inscripció a canvi d’una joguina per a la campanya “Cap nen sense joguina”.

El dia 5 de gener se celebrarà l’arribada de SS. Majestats els Reis Mags d’Orient amb la representació de la Festa dels Reis a l’ACCO, seguida de la cavalcada fins a la plaça Major, on recolliran les cartes dels nens i nenes i es repartirà tortell i xocolata per a tots els assistents.

Ordino es convertirà durant aquestes dates en un punt de trobada per a petits i grans, residents i turistes, oferint una experiència nadalenca única en un entorn típic de muntanya dels Pirineus.