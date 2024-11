L’EFA celebrarà dijous el seu 22è fòrum centrat en la Intel·ligència Artificial en l’empresa familiar

Cartell del 22è Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana (EFA)

Aquest divendres, 29 de novembre, l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) celebrarà el seu 22è Fòrum, un esdeveniment clau per a l’organització, segons ella mateixa reconeix. Per a aquest 2024, la temàtica girarà a l’entorn de la Intel·ligència Artificial, incident en els reptes i les oportunitats que la IA pot generar. La jornada tindrà lloc aquest proper dijous, 29 de novembre, de les 8:30 a les 15:30 hores, a l’Sport Hotel Village.

El fòrum de l’EFA comptarà amb taules rodones, conferències i una entrevista amb la participació d’experts que analitzaran l’impacte de la Intel·ligència Artificial en el món empresarial i, especialment, en les empreses familiars. El 22è Fòrum l’obriran Marc Rossell, secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions i Susanna Roca, vicepresidenta de l’Empresa Familiar Andorrana. Clourà la jornada, Daniel Armengol, president de l’EFA i el cap de Govern, Xavier Espot.

L’acte comptarà amb la col·laboració d’entitats financeres del país, d’entre les quals hi ha Andbank. De fet, el seu president, Manel Cerqueda Donadeu, serà l’encarregat d’entrevistar a Simón Pedro Barceló, copresident del Grup Barceló. L’entrevista té el títol de “El negoci és el negoci”.





Els ponents

Francisco Palao és un emprenedor reconegut i premiat, creador del framework Purpose Launchpad i fundador de Purpose Alliance, orientats a la innovació i impacte en empreses i startups. Ha treballat amb empreses globals en estratègies de transformació i és expert en intel·ligència artificial, amb una sòlida trajectòria acadèmica i empresarial.

Ramón López de Mántaras és pioner de la intel·ligència artificial a Espanya i Europa, investigador emèrit del CSIC i fundador del IIIA. Amb més de 300 publicacions, ha rebut nombrosos guardons internacionals i és assessor de comitès d’IA per a institucions públiques europees i americanes.

Karina Gibert és catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzada en intel·ligència artificial i estadística computacional, i directora del centre IDEAI-UPC. Com a assessora en ètica i IA per a governs i institucions europees, ha rebut diversos premis com el DonaTIC i el Premi Nacional d’Enginyeria

Informàtica.

Albert Cortina és advocat i urbanista, director de l’estudi DTUM i professor en ètica aplicada a l’urbanisme. Treballa com a consultor en intel·ligència ambiental i impulsor de projectes sobre ciutadania i governança, com el Projecte SMD, i ha coeditat obres sobre el futur de la humanitat davant la singularitat

tecnològica.

Esther Paniagua és periodista especialitzada en ciència, tecnologia i ciberseguretat, amb èmfasi en l’impacte social de la innovació. Guardonada i reconeguda com una de les Top Voices de LinkedIn en tecnologia, col·labora amb mitjans i assessora en drets digitals i governança tecnològica.

Simón Pedro Barceló Vadell neix a Palma de Mallorca el 1966. Casat i amb tres fills, és llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears. Després del pas per la política, en què va ser senador per Mallorca entre els anys 1989 i 1993, s’incorpora al grup familiar Barceló. Actualment és Copresident del consell d’Administració de Barceló Corporación Empresarial. Entre el novembre del 2008 i el novembre del 2010 va ser President de l’Institut de l’Empresa Familiar. Des del setembre del 2014 fins al juliol del 2018 va liderar com a President l’Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears.