Taller creatiu a l’MCTA on s’aprendrà a modelar un bodegó de plastilina

Aquest proper dissabte, dia 15 de novembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) dona el tret de sortida a les activitats familiars amb “un taller creatiu i divertit”. En aquesta ocasió, els participants aprendran a modelar el seu propi bodegó de plastilina, jugant amb colors, formes i textures per a donar vida a diferents fruites com pomes, raïm o prunes, entre d’altres.
L’activitat programada s’inspira en l’obra Natura morta, de l’artista espanyol Francisco Bores, que es pot veure actualment a la sala d’exposicions del museu. Per a participar en qualsevol de les cinc sessions previstes per al dissabte, és indispensable la reserva prèvia.
Informació pràctica
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Reserves: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Important: Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult