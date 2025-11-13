Encamp entrega més de 5.300 euros a Càritas de la recaptació solidària del VII Trofeu de bàsquet

El Comú d’Encamp ha fet entrega aquesta tarda de dijous, 13 de novembre, d’un xec per valor de 5.304,50 euros a Càritas d’Encamp amb l‘objectiu que aquesta donació, fruit de “la participació ciutadana a tres esdeveniments esportius, pugui revertir en favor de projectes socials cap a la parròquia”, en paraules del conseller d’Esports, Nino Marot.
La quantitat recaptada correspon a la venda d’entrades del VII Trofeu de Bàsquet, celebrat a principis de setembre. El torneig va incloure tres partits de pretemporada, l’enfrontament amb BC Andorra amb el Paris Basketball, un segon encontre de l’equip francès amb el Barça de Bàsquet i un tercer en categoria femenina entre el Toulouse Métropole i l’Spar Girona.
L’acte de lliurament s’ha dut a terme a casa comuna, amb la participació de la cònsol major, Laura Mas i el conseller d’Esports, Nino Marot, que han rebut diversos representants de Càritas, entre ells Canòlich Baró, Roser Rodríguez i el mossèn d’Encamp, Àlex Moncada.
També hi ha assistit la responsable de Responsabilitat Social Corporativa del BC Andorra, Natalia De Felipe. El club és un dels col·laboradors principals del Trofeu Encamp des de la primera edició.
El Comú ha aprofitat l’ocasió per a agrair la tasca i el compromís social que mostra Càritas per a millorar la situació de les persones més vulnerables.