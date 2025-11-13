El mes passat, a Andorra, va disminuir el preu mitjà de tots els carburants

Durant el mes d’octubre de 2025, a Andorra, ha disminuït el preu mitjà de tots els carburants en comparació amb el mes anterior. El Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un -0,8%, el Gasoil de calefacció botiga un -0,9%, i tant la Gasolina sense plom de 95 octans com la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un -0,7%. De la mateixa manera, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -0,5% i un -0,6%, respectivament.
Si es compara amb el mes d’octubre de 2024, ha disminuït el preu mitjà de tots els tipus de carburant. El Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un -1,6% i el Gasoil de calefacció botiga un -2,7%, mentre que el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -2,2% i un -2,3%, respectivament. De la mateixa manera, la Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans han disminuït un -4,1% i un -3,9%, respectivament.
Quant a l’anàlisi comparativa dels preus mitjans dels primers deu mesos de l’any de 2025 respecte al mateix període de l’any anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -6,7% i un -6,5%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans i la Gasolina sense plom de 98 octans disminueixen un -6,4% i un -6,1%, respectivament. Finalment, el Gasoil de calefacció domicili i el Gasoil de calefacció botiga han disminuït un -5,2% i un -5,5%, respectivament.
Pel que fa a la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el Gasoil de locomoció i el Gasoil de locomoció millorat han disminuït un -7,0% i un -6,9%, respectivament. La Gasolina sense plom de 95 octans disminueix un -5,9% i la Gasolina sense plom de 98 octans un -5,6%. El Gasoil de calefacció domicili ha disminuït un -5,2% i el Gasoil de calefacció botiga un -5,6%.