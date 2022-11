Talarn analitza amb alcaldes del Pallars Sobirà el dèficit de bancs per a accedir als diners en efectiu

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha analitzat, aquest dimarts, amb alcaldies del Pallars Sobirà el dèficit d’entitats bancàries a la comarca i les dificultats que els seus habitants tenen per a poder accedir a diners en efectiu. Talarn ha recollit les experiències d’aquests consistoris per a poder traslladar-les, dijous vinent, davant la Comissió de Despoblament i Repte Demogràfic del Senat, on compareixerà per a debatre la situació d’exclusió financera en la qual es troben els municipis rurals.

Al Pallars Sobirà, una comarca amb 7.101 persones censades en 15 municipis, i amb un índex de densitat de 5,3 habitants per quilòmetre quadrat, disposa de només 6 entitats bancàries per a donar servei a un territori de 1.378 quilòmetres quadrats.

Els tres municipis que ha visitat el president de la Diputació, Ribera de Cardós, Esterri de Cardós i Alt Àneu, formen part dels 136 municipis de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran sense accés directe a cap entitat bancària, xifra que representa el 58% dels 231 municipis i afecta directament més de 45.000 persones.

Segons Idescat, la demarcació disposa de 222 oficines bancàries “per a 440.000 habitants distribuïts de forma altament desequilibrada dins el territori”, segons ha remarcat el president Talarn, que s’ha compromès a traslladar a l’administració de l’Estat i la patronal bancària la necessitat de trobar una solució “amb la finalitat d’aconseguir la inclusió financera d’aquells municipis ara exclosos i frenar la tendència, creixent de cara al futur, si no hi posem remei”.

La visita del president de la Diputació, acompanyat del diputat de la comarca i alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, ha començat a Ribera de Cardós, on ha estat rebut per l’alcalde, Llorenç Sánchez, amb qui ha mantingut una reunió de treball. Posteriorment, s’ha traslladat fins a Esterri de Cardós, on s’ha trobat amb l’alcalde, Joel Orteu, i membres de la corporació municipal. Talarn ha finalitzat el seu periple al municipi d’Alt Àneu, on s’ha reunit amb el seu alcalde, Xavier Llena.