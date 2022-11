Alt Urgell i la Cerdanya, protagonistes al Gastronòmic Fòrum Barcelona

Lleida s’ha consolidat com a ‘hub’ agroalimentari sostenible i de proximitat de Catalunya en el Gastronòmic Fòrum Barcelona, que de la mà de la Diputació de Lleida participa en aquest certamen de referència nacional, amb els consells comarcals de les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, l’Urgell, l’Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya, presents amb la DOP del Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la DOP de la Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la DOP Costers del Segre, la IGP de la Vedella dels Pirineus, la DOP de la Pera de Lleida, la DOP de l’Oli les Garrigues i la IGP del Torró d’Agramunt, com a marca i garantia dels productes de proximitat lleidatans, un enllaç entre el territori i la seva cuina. Un aparador per generar oportunitats de negoci, contactes i promoció del sector agroalimentari.

En aquest segon dia, el xef Joel Castanyé, del restaurant La Boscana, de Bellvís, amb estrella Michelin, autor d’una cuina d’avantguarda amb arrels tradicionals i sempre a l’última de les noves tendències, en la seva participació en el certamen, ha mostrat la riquesa gastronòmica lleidatana amb l’elaboració i tast d’un brioix al vapor, un mos suau que es desfà a la boca, elaborat amb mantega i formatge de la DOP Alt Urgell i la Cerdanya, una recepta elaborada amb productes de proximitat centrada en el potencial de la ciència i el disseny en la cuina, temàtica que el certamen aborda en aquesta edició.

Tanmateix i, sota l’eslògan ‘Gaudim Lleida’, Marc Chic i Pau Sauret, alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, han presentat diferents receptes elaborades amb productes identitaris del territori. En concret, l’elaboració de receptes arrelades al territori, com la coca de recapte amb 13 especialitats i un músic visionat amb 14 variants, amb les quals han pogut explicar les aptituds gastronòmiques dels seus plats, amb l’objectiu de posar en valor un territori que genera grans quantitats de productes agroalimentaris d’alta qualitat.

La Diputació de Lleida, amb la voluntat de fomentar el consum d’aliments de proximitat, de reconèixer la feina dels pagesos i productors de la Demarcació, organitza aquests dies un concurs, amb l’objectiu de donar a conèixer, entre els visitants del Fòrum, l’APP ‘Aliments del territori i tu’.

Una eina que té com objectiu promoure els productes locals i de proximitat i augmentar-ne la comercialització, posant en valor el sector agroalimentari del territori, identificant els productes lleidatans en els establiments de distribució, i contribuint a la dinamització de l’economia local i a la creació d’ocupació en el sector agropecuari i agroalimentari. La guanyadora del primer dia de sorteig va ser Sílvia Galilea, que va mostrar gran satisfacció en rebre un lot amb productes de proximitat del territori lleidatà.