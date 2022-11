Designen a les comissions les Proposicions de Llei dels agents de circulació i de mesures energètiques

En el decurs de la reunió de la Junta de Presidents de Grups Parlamentaris, celebrada aquesta tarda de dimarts, s’ha determinat designar competent a la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, i per últim designar a la Comissió Legislativa d’Economia el Projecte de llei de mesures per a respondre a les situacions de crisi energètica.

D’altra banda s’ha acordat celebrar el debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2023 el proper dijous dia 17 de novembre, a les 16 hores. També s’ha acordat mantenir la reserva dels dies 24 de novembre, 1 i 22 de desembre i 19 de gener, per a tractar les iniciatives que estiguin disponibles per al Ple.

Així mateix, es manté la reserva dels dies 15 de desembre i 12 de gener per a celebrar sessions de preguntes al Govern amb resposta oral (sessions de control). Finalment, la propera reunió de la Junta de Presidents se celebrarà, el dia 13 de desembre del 2022, a les 16 hores.