Susanna Vela (PS) sol·licita tota la documentació sobre la posada en funcionament del Centre de Ciències de la Salut de l’UdA

La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació al Govern amb relació al projecte del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat d’Andorra (UdA) i el futur de l’activitat de recerca en l’àmbit de la salut al país.
Vela demana tota la documentació i detalls tècnics vinculats a:
- La definició del projecte del Centre de Ciències de la Salut, incloent-hi el pressupost previst, els recursos humans, tècnics i materials necessaris, així com la identificació de les institucions col·laboradores.
- El traspàs i el seguiment dels projectes de recerca que fins ara desenvolupava el Laboratori Nacional d’Epidemiologia, així com la destinació laboral del seu equip actual.
- La capacitat del SAAS per a assumir o garantir la continuïtat de les activitats de recerca, especialment en l’àmbit epidemiològic i de salut pública.
- La reestructuració del Laboratori Nacional d’Epidemiologia i qualsevol informació relativa al Laboratori de Salut Pública en connexió amb el nou projecte universitari.
Susanna Vela ha remarcat la importància de garantir la transparència en un projecte que afecta directament la recerca sanitària i a la qualitat del sistema públic. Així mateix, ha subratllat que “és imprescindible assegurar que no es perdi cap capacitat investigadora i que els equips dels projectes de recerca actuals tinguin una continuïtat clara i definida”.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata espera rebre la informació sol·licitada “per tal de poder avaluar amb rigor l’impacte del projecte i vetllar perquè es respectin els interessos del sistema públic de salut i de la comunitat científica”.