Les estacions d’Andorra inicien la temporada divendres i oferiran més de 150 km de pistes durant la Puríssima

Les estacions d’Andorra ja estan a punt per a inaugurar oficialment la temporada d’esquí 2025-2026. Ordino Arcalís va ser la primera estació a donar el tret de sortida a l’hivern amb l’obertura del passat dijous, 27 de novembre, i divendres s’hi unirà Grandvalira amb una preobertura dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig. L’inici general de les estacions d’esquí d’Andorra serà aquest divendres, 5 de desembre, amb l’arrencada de tots els sectors de Grandvalira i l’estació de Pal Arinsal.
D’aquesta manera, entre els tres dominis de Grandvalira Resorts hi haurà habilitats més de 150 quilòmetres de pistes de cara al cap de setmana, una de les ofertes esquiables més àmplies dels últims hiverns per al pont de la Puríssima. Això ha estat possible gràcies a les nevades rebudes durant el mes de novembre, però especialment a la feina duta a terme pels equips tècnics i la xarxa d’innivació dels dominis.
Grandvalira avançarà l’inici de la temporada un dia abans del previst amb una preobertura dels sectors del Pas de la Casa i Grau Roig, aquest dijous, 4 de desembre. Aquells que vulguin gaudir de les primeres baixades al domini tindran un preu reduït de 45 euros en el forfet de dia, el qual es podrà adquirir exclusivament a les taquilles dels dos sectors. Divendres es donarà el tret de sortida oficial a Grandvalira amb l’obertura dels sectors de Soldeu, El Tarter, Canillo i Encamp, i a partir de dissabte es preveu tenir la connexió esquiable entre tots els sectors a punt. En total, Grandvalira disposarà de més de 100 km de pistes durant el pont de la Puríssima i, com és habitual en l’inici de temporada, la voluntat és anar ampliant progressivament el nombre de pistes a mesura que els equips de terreny les vagin habilitant i les condicions ho permetin. Cal puntualitzar que per al divendres, Grandvalira posarà a disposició una línia de bus circular gratuïta entre Grau Roig i El Tarter per a poder fer la connexió entre els sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo amb els d’Encamp, Grau Roig i Pas de la Casa.
Pal Arinsal també donarà el tret de sortida a la temporada aquest divendres tal com estava previst. Per a l’inici, l’estació de la Massana disposarà de més de 30 quilòmetres de pistes i el 90% dels remuntadors operatius, entre els quals el telefèric que connecta els dos sectors. A mesura que els equips de terreny habilitin les pistes i les condicions ho permetin, la xifra de l’àrea esquiable, anirà creixent.
Pel que fa a Ordino Arcalís, que va encetar la temporada dijous passat, té previst continuar ampliant els traçats habilitats del domini. Actualment, disposa de pràcticament el 50% i de cara al cap de setmana creixerà fins al 65% de les pistes disponibles.
La informació de les condicions d’obertura als dominis d’Andorra s’anirà actualitzant a les webs i a les xarxes socials de les estacions.