Andbank culmina la venda de la seva llicència bancària al Brasil a Creditas

Creditas, plataforma líder en solucions de crèdit amb garantia, ha obtingut l’aprovació dels reguladors a l’operació d’adquisició de la llicència bancària d’Andbank al Brasil iniciada el 2022 i, després d’una operació de carve out (escissió), deixa el 75 % del negoci de banca privada en mans d’Andbank, que compta amb 60 professionals al Brasil i un creixement del 30 % en volum de negoci en l’últim any.
Aquesta operació permetrà a Andbank focalitzar-se plenament en el segment en el qual és especialista, mantenint la seva proposta de valor diferenciada, que combina una plataforma digital d’inversions d’arquitectura oberta, serveis bancaris especialitzats en grans patrimonis i un model integral d’assessoria sota l’enfocament de multi-family office.
Al mateix temps, el Grup Andbank ha liderat el tancament inicial de la ronda de finançament de la Sèrie G de Creditas per un valor de 108 milions de dòlars convertint-se, a més, en un dels vuit accionistes de referència de la companyia, valorada en US$ 3,3 mil milions.
“Estem molt il·lusionats de convertir-nos en un accionista rellevant de Creditas per a impulsar conjuntament els nostres negocis i aprofitar les sinergies entre totes dues companyies”, ha afegit Carlos Aso, CEO d’Andbank.