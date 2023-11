Suport incondicional d’Educació al delegat de l’ensenyament francès pel cas de pornografia infantil

Escola francesa de primària de la Massana (AndorraDifusió)

En relació amb els recents esdeveniments a l’escola francesa de primària de la Massana, des del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats han volgut expressar el seu suport incondicional al delegat de l’ensenyament francès a Andorra, a l’equip docent, als pares, mares i a tota la comunitat educativa afectada.

Recordar que la Policia va detenir, dijous al matí, un home de 59 anys, com a presumpte autor d’un delicte de pornografia infantil per consumir i compartir material pornogràfic en el qual apareixien imatges de menors. La Policia va efectuar registres, tant en el seu domicili, com en el seu lloc de treball. En el marc de l’operatiu, es van comissar diversos dispositius que els investigadors analitzen per a determinar l’abast del delicte. Es tractaria del director del centre, el qual, la Batllia ha enviat a presó.





Comunicat del ministeri

“Durant el dia d’ahir -divendres- vam estar en contacte directe amb el delegat de l’ensenyament francès a Andorra i oferim la nostra col·laboració en tot allò que sigui necessari per a garantir la protecció dels infants i el correcte funcionament del centre en aquests moments difícils”, assenyalen des del ministeri.

Així mateix, es manifesta la importància de deixar que els òrgans competents, incloent la Policia i el batlle, realitzin la seva tasca sense interferències. “Confiem plenament en la seva professionalitat i dedicació per a esclarir els fets i prendre les mesures adequades”.

Per acabar el seu comunicat, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats indica que “el benestar i la seguretat dels nostres infants és la nostra prioritat màxima. Continuarem treballant estretament amb totes les parts implicades per a assegurar un entorn educatiu segur i acollidor per a tots”.