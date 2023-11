El vent fa cancel·lar la primera cursa de la Copa del Món de descens a Zermatt-Cervinia

L’estació d’esquí de Zermatt-Cervinia, a Itàlia (FAE)

La primera de les dues cites de la Copa del Món de descens de Zermatt-Cervinia (Itàlia) ha estat cancel·lada per les fortes ratxes de vent que han impedit mantenir les suficients condicions de seguretat per a les esquiadores. L’andorrana, Cande Moreno, que tenia el dorsal 41, finalment no ha pogut prendre part a una competició que ja a primera hora del matí vivia un primer ajornament.

Finalment, i una vegada analitzades, per part del jurat, les condicions del temps, amb ratxes de vent molt fortes, la decisió ha estat cancel·lar la competició i esperar que les condicions millorin de cara a la cursa del diumenge.





“La paciència és important per a un esportista, i més per a una velocista”

D’aquesta manera, Cande Moreno tornarà avui dissabte a fer uns exercicis d’activació per a estar preparada per a demà. Simon Bastelica, el seu entrenador, ha explicat que situacions com aquestes es viuen i es viuran en l’esquí i que, per això, s’ha d’estar mentalitzat: “Una situació com aquesta pot afectar a l’esportista, però no hauria d’afectar. És una experiència, es treballa la paciència, que és un element molt important per a un esportista i més per a una velocista”.





“Ratxes de més de 80km/h”

Per la seva part, el director de la secció d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha manifestat: “La prova cancel·lada, pensàvem que estaria una mica millor la meteorologia, però el vent no ha baixat i ha estat el vent el problema principal perquè la pista està en molt bon estat, fa més o menys bon temps, però hi ha ràfegues de vent de més de 80km/h i fa impossible que la carrera es desenvolupi amb una màxima seguretat”.