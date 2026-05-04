Estil hygge

In: Llar
Una habitació decorada estil hygge (Getty Images)
El hygge no és només una tendència decorativa, sinó una manera d’entendre la vida. Fa referència a aquella sensació de calma, intimitat i felicitat que experimentem quan ens sentim còmodes i tranquils. Pot ser una tarda de pluja amb una manta i un llibre, un sopar senzill amb bona companyia o la llum suau d’una espelma al vespre. Una llar acollidora influeix directament en l’estat d’ànim.

El confort no depèn de tenir una casa gran o luxosa, sinó de crear espais que transmetin calidesa i serenor. Un ambient hygge redueix l’estrès, afavoreix el descans i ajuda a reconnectar amb un mateix i amb les persones que ens envolten.



Hi ha diversos elements que poden transformar qualsevol llar en un refugi acollidor:

  • Il·luminació càlida: la llum suau, preferentment indirecta, ajuda a crear una atmosfera relaxant. Espelmes, llums amb tons càlids o llànties de peu són grans aliades del hygge.

  • Tèxtils agradables: mantes, coixins, catifes i cortines de materials naturals aporten sensació de confort i conviden al descans.

  • Colors suaus i naturals: tons neutres com el beix, el blanc trencat, el gris clar o els colors terra creen harmonia i tranquil·litat.

  • Ordre i simplicitat: el hygge aposta per espais endreçats i funcionals, on cada objecte tingui un sentit i una utilitat.

  • Elements naturals: fusta, plantes, ceràmica o fibres naturals connecten la llar amb la natura i aporten calidesa.

El hygge també es construeix a través de rutines senzilles: preparar una tassa de te al final del dia, escoltar música tranquil·la, llegir, cuinar sense presses o compartir converses sense pantalles. Aquests petits rituals converteixen la llar en un espai de desconnexió i benestar emocional.

Tot i que sovint s’associa l’hygge a l’hivern, aquest concepte es pot adaptar a qualsevol època de l’any. A l’estiu pot ser un sopar a la fresca, una tarda tranquil·la amb les finestres obertes o un racó ombrejat per a descansar. El més important és crear moments agradables i conscients dins de casa.

