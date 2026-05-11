Crear hàbits alimentaris saludables en els infants

Els hàbits alimentaris que s’adquireixen durant la infància sovint es mantenen a l’edat adulta. Per això, fomentar una relació positiva amb el menjar des de ben petits és una inversió en salut present i futura. No es tracta només del que mengen, sinó de com, quan i en quin entorn ho fan.
1. Predicar amb l’exemple
Els infants aprenen per imitació. Si a casa es consumeixen fruites, verdures i aliments frescos de manera habitual, serà més fàcil que els integrin amb naturalitat. Els àpats compartits en família també reforcen els bons hàbits i creen un entorn segur i agradable.
2. Oferir varietat des de petits
Introduir diferents sabors, textures i colors ajuda a ampliar el seu paladar. És normal que rebutgin algun aliment al principi; cal oferir-lo diverses vegades, sense pressió. La constància és més efectiva que l’obligació. Prioritzar sobretot fruita i verdura diària, llegums i cereals integrals, proteïnes de qualitat (ous, peix) i l’aigua com a beguda principal.
3. Evitar el menjar com a premi o càstig
Associar aliments (sobretot dolços) amb recompenses pot generar una relació emocional poc saludable amb el menjar. És millor reforçar conductes positives amb paraules, temps compartit o activitats agradables.
4. Crear rutines i estructura
Establir horaris regulars per als àpats aporta seguretat i ajuda a regular la gana. Evitar el “picoteig” constant permet que l’infant arribi amb gana als àpats principals i mengi de manera més equilibrada. També és recomanable:
- Menjar assegut a taula
- Evitar pantalles durant els àpats
- Donar prou temps per menjar sense presses
5. Implicar-los en la compra i la cuina
Portar els infants al mercat, deixar-los ajudar a rentar verdures o preparar receptes senzilles augmenta el seu interès pels aliments. Quan participen en el procés, estan més disposats a tastar el que han ajudat a preparar.
6. Limitar ultraprocessats i begudes ensucrades
Els productes rics en sucres afegits, greixos poc saludables i sal poden desplaçar aliments nutritius. No cal prohibir-los completament, però sí reservar-los per a ocasions puntuals i evitar que formin part de la rutina diària.
7. Respectar la sensació de gana i sacietat
Els infants solen autoregular bé la quantitat que necessiten. Forçar-los a acabar el plat pot interferir en aquesta capacitat natural. És preferible oferir porcions adequades i permetre que decideixin si volen més o no.