El post-Sant Jordi

La ressaca del dia de Sant Jordi és genial. Trigo almenys dos dies a recuperar-me. Però les anècdotes, les persones, la signatura de llibres, la gent fent-se fotos amb mi, esdevé un dia inoblidable. Gràcies a la PROTECTORA D’ANIMALS LYDIA ARGILÉS per convidar-me a signar llibres en la seva parada, i gràcies a la quantitat de persones que van venir a comprar roses i llibres, a demanar-me signatures i a permetre’m veure un dia tan bonic. Fa ja anys que signo els meus llibres a Sant Jordi i la gent sempre m’emociona. Les seves històries, anècdotes… Sempre es converteix en un dia magnífic i estupend. Les hores avancen, el cansament es nota, però les persones te’l fan oblidar. L’endemà no serveixo per a res. No tinc forces. Però la família, els amics, tots pregunten què tal va ser?
La veritat que, cada any, independentment de si signo molts o pocs llibres, sempre hi ha records i moments genials. Cada any el sento encara amb la mateixa il·lusió del primer any que signava llibres, i això és una cosa indescriptible. Poder viure alguna cosa cada any, com si fos la primera vegada, ho considero una cosa inusual i tota una sort. Així que us animo a tots aquells que pugueu viure aquestes situacions d’alegria que es van repetint, viure-les com si fossin la primera vegada. Si sou capaços, us asseguro, és una cosa meravellosa i fora del comú. No perdeu mai la il·lusió i el somriure benvolguts amics.
Tots els articles a www.juanjuncosa.com.