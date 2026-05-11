Horòscop de l’11 al 17 de maig

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Si esteu afectats per alguna qüestió de salut podeu estar contens ja que al llarg d’aquests dies podeu tenir molt bones influències en aquest sentit per a poder alleugerir molt el vostre estat físic. Per altra banda, estareu molt xerraires i això us anirà bé per a desfogar-vos una mica ja que últimament les coses semblen que tenen tendències a fer-se carregoses per a vosaltres i esteu massa cansats sempre del mateix.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
El que teniu més ben marcat aquests dies és el tema de viatges i desplaçaments, o sigui que ja us podeu començar a plantejar a anar a fer algun volt que segur us anirà molt bé. Tingueu en compte també que les coses relacionades amb gent més gran que vosaltres us poden ésser de gran ajut, no deixeu passar l’oportunitat d’agrair les facilitats que us posin per solucionar coses. Sempre va bé ser agraït.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Seran dies de contradiccions continues, és molt probable que us passeu el dia pensant en què heu de fer i no tenir res clar, podríem dir que teniu uns dies d’indecisió i al mateix temps una mica desastre ja que gairebé tot us surt girat i com més ho voleu arreglar més s’espatlla. Ja podeu posar-hi paciència i molta calma, sort que aquesta situació serà temporal i que la mare us ajudarà a superar-ho.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Ja us convenia tenir uns dies de descans i de despreocupació perquè feia massa temps que per dins sempre hi havia aquell rosec que no us deixava tranquils del tot, ara ja està i és qüestió d’anar alegre endavant i aprofitar que els astres us afavoreixen amb forces. En el tema dels amics hi trobareu suport contant, també, que haureu d’ajudar-ne algun que en aquests moments està fatal i necessita de vosaltres.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Si us haig de dir què us pot passar se’m fa difícil ja que ho teniu tot ple de canvis i de sorpreses, sort que en principi són bones i no us heu pas de preocupar, de totes maneres el que no heu de fer és atabalar-vos gaire, són uns dies de moviment i prou, després tot tornarà a la normalitat. Pot ser que celebreu la festa d’un amic o conegut, no deixeu de passar-ho el màxim de bé que pugueu.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
A vosaltres us diré que no són els millors dies per a viatjar, ja que teniu facilitat de que hi hagin entrebancs, millor deixar els viatges per a una altra estona. Però, no passa res ja que potser tampoc tindreu massa temps per a anar a donar volts. Us esperen altres coses per a fer que potser us interessen més i que van relacionades amb el vostre cercle d’amics. Heu de sortir i divertir-vos que ja us convé, no val a tancar-se.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Quan estigueu a casa voldreu estar al carrer, quan estareu al carrer voldríeu estar a casa, però no patiu perquè al llarg d’aquests dies això serà més aviat normal. La qüestió és que estareu com molt nerviosos i us costarà molt de controlar-vos. Haureu de mirar de tranquil·litzar-vos encara que us costi perquè si no ho podeu passar malament per res i tampoc paga la pena, tira’t les coses a l’esquena.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Heu de mirar d’acceptar les coses tal com són perquè si continueu pujant a contracorrent al final acabareu cansant-vos de tot i és millor que no ho feu. Hi ha massa coses bones en perspectiva com per a deixar-vos influenciar per un estat de mala lluna temporal. Per altra banda, en la feina es preparen canvis força bons i això sempre va bé. Per cert, amb la família no us hi enfadeu que no val la pena.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Heu de mirar de vigilar més amb el que feu perquè hi ha molts moments en què correu riscos innecessaris i això ho heu d’evitar com sigui per a anar millor i sobretot aquests dies perquè teniu tendències a que de sobte hi hagin sorpreses no gaire divertides. Aquests dies, el millor que podeu fer és anar al cine a veure alguna pel·lícula d’acció i deixar que corrin el riscos els altres, que segur no els fa mal.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Són dies molt bons per a estabilitzar el vostre camp sentimental, o sigui que ja esteu posant fil a l’agulla i mirant de fer-ne alguna per a espavilar-vos en el tema. Per altra banda, hi ha la possibilitat que hagueu d’assistir a algun acte públic al que no teniu massa ganes d’anar, però és un compromís, no deixeu d’anar-hi, allà us trobareu algú molt interessant i us ho passareu molt bé. Deixeu la mandra al calaix.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
El que feu us vindrà molt guiat pel que facin els altres i us veureu una mica atrapats amb les decisions que prenguin els demés. Estareu sense vot ni veu, però la qüestió és que us ho passareu la mar de bé i això sempre compensa. De totes maneres, no tot serà seguir al ramat ja que hi haurà moments en els que les coses us forçaran a actuar per nassos i resoldreu bé la situació, no hi patiu pas.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Us convé canviar d’aires i buscar noves coses per fer, o sigui que mans a l’obra i a veure que és pot fer per a millorar lo present que ja seria hora que anés millor del que va, tot i que si no marxa massa bé també és perquè a vegades passeu de tot i només esteu als núvols. Des d’allà dalt no es pot arreglar massa cosa. Per tant, comenceu a baixar d’allà dalt i aneu posant els peus a terra que si no us perdreu.