Xavier Gonzàlez-Costa presenta a la Seu un dietari poètic sobre la guerra a Ucraïna

Cartell anunciant la presentació i recital poètic d”Un llençol blanc’, de Xavier González-Costa, a la Seu

La Sala de la Immaculada acollirà aquest dimecres vinent, 22 de novembre (20 hores), la presentació a la Seu d’Urgell del llibre Un llençol blanc, el dietari poètic de la guerra a Ucraïna, de l’escriptor i activista cultural berguedà Xavier Gonzàlez-Costa. L’obra compta amb un pròleg escrit pel periodista Manel Alías, actual director del programa ‘Catalunya Nit’ de Catalunya Ràdio i ex corresponsal de TV3 a Moscou, que enguany ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat per la seva cobertura del conflicte ucraïnès.

L’acte de la Seu és organitzat per Òmnium Alt Urgell i Edicions de L’Albí, l’editorial que ha publicat el llibre. A més de l’autor, també hi intervindran l’editor Jaume Huch i dues representants de la població ucraïnesa que resideix a la comarca i que donaran el seu testimoni sobre la situació actual del seu país. Són Zoryana Sokhatska, violinista de l’Orquestra Cadí i professora del Conservatori de Música dels Pirineus, i Natalia Mamchych, enginyera informàtica resident a Montferrer. El col·loqui el conduirà l’escriptor urgellenc Joan Graell.

La presentació es clourà amb el recital dels versos d’Un llençol blanc, amb l’acompanyament musical de l’Orquestra de Cambra Cadí, que tocarà peces d’autors ucraïnesos; entre els quals hi ha el mateix director d’aquesta formació musical urgellenca, Eugeni Sokhatskyy.

A més a més, durant l’acte es podrà veure i escoltar les valoracions del llibre que fan Manel Alías i Sor Lucía Caram, que tot i no poder assistir-hi han enregistrat sengles vídeos en què hi fan referència.

Sobre aquesta col·laboració, Xavier Gonzàlez-Costa ha explicat que cedirà els drets d’autor del poemari per a l’ajuda humanitària que Sor Caram està dispensant des de l’inici de la guerra, ja que, com ell mateix manifesta, no contempla la possibilitat de “lucrar-se amb un treball edificat sobre una crisi humanitària com aquesta i en el qual tothom que hi ha col·laborat ho ha fet desinteressadament”. Una d’aquestes col·laboracions ha estat la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que ha cedit les imatges de la coberta i l’enllaç que permet accedir al reportatge ‘Entre la terra i el cel: guerra’, que ha emès enguany el programa de TV3 ’30 minuts’.





Dietari encetat el dia de la invasió

‘La pau és un llençol blanc que es fa servir de mortalla’. Amb aquests versos es tanca el dietari poètic que Xavier Gonzàlez-Costa va començar a escriure el mateix dia que Rússia va envair Ucraïna. Cru, però commovedor, alterna imatges concretes de les hostilitats i les seves conseqüències, amb reflexions espontànies, dubtes morals, pors obsessives i lluites interiors, escrit cada dia, dia a dia i tal com raja, i que va completar el dia que el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, confirmà que “la guerra pot durar anys”. Un llençol blanc , doncs, són quatre mesos justos de poesia que, malgrat les circumstàncies, han servit per a retornar la lírica punyent i descarnada, alhora que emocional i compromesa.

Com diu Manel Alías Tort en el pròleg, “el dia 24 de febrer del 2022 havia de ser un dia important en la vida del poeta berguedà, però un fet d’abast universal es va interposar en el que Gonzàlez-Costa havia imaginat: Vladímir Putin acabava de llançar el seu atac contra Ucraïna. Potser va ser la barreja de sentiments […] el que va engendrar una idea tan atractiva i estimulant com complexa de dur a terme: un diari poètic de la guerra, posant versos cada dia als esdeveniments. I Xavier Gonzàlez-Costa l’ha executat amb molta perícia”.

I el prologuista confessa que aquell dia va ser precisament González-Costa qui el va avisar de la notícia: “cap a les sis del matí, em va despertar una trucada: “Manel! Ja ha començat!”. Tot seguit vaig posar-me en marxa per a explicar davant la càmera de TV3 i el micròfon de Catalunya Ràdio, en directe, l’inici de la invasió. Aproximadament en aquell mateix moment, a milers de quilòmetres de distància, Xavier Gonzàlez-Costa començava a explicar el conflicte en vers” i hi afegeix que, mentre el resultat de la seva feina ja és ben conegut, “la del Xavier, en canvi, ha estat molt més íntima, però ara és l’hora de descobrir-la i apreciar-la. Ho mereix ell, per justícia poètica, i ho mereixem nosaltres”.





L’autor

Xavier Gonzàlez-Costa, nascut a Berga el 1967, és escriptor, actor i activista cultural, tot i que va estudiar Ciències Econòmiques i, de fet, ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit financer i el periodisme corporatiu.

En el seu vessant cultural, la seva obra es reparteix entre la poesia, la literatura infantil, els relats breus i el teatre. Ha estat reconegut amb diferents premis i estrenes arreu dels Països Catalans. Ha publicat, entre més d’una dotzena de títols, els reculls de poemes Lluny de qualsevol lloc (2009), Ventrilòquia (2010), D’un cap de dia a l’altre (2011) i Un llençol blanc (2023). Enamorat de l’Àfrica, ha estat en més d’una dotzena de països d’aquest continent, cooperant a través de l’organització Viatgers sense Fronteres, que va presidir durant setze anys. Col·labora habitualment en la conducció d’entrevistes i altres actes culturals o benèfics.

Com a actor, González-Costa ha interpretat durant vint-i-sis Nadals el personatge del Garrofa als Pastorets de Serafí Pitarra, que a Berga es representen des de l’any 1900. Ha participat en gairebé una trentena d’obres més, amb l’Agrupació Teatral La Farsa, i també va prendre part al programa de televisió Els pastorets del Segle XXI que TV3 produí i estrenà el 2009. D’altra banda, forma part de la junta d’Òmnium Berguedà i és un dels autors del programa Lletres a les aules de la Institució de les Lletres Catalanes. És soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.