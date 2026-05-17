Conviure amb el llop i l’os al país dels Pirineus: “LoupO coexistence”

Fa molts anys que tant el llop com l’os han estat residents i alhora visitants a les nostres valls, i entre les llegendes i les tradicions, diferents autors han deixat constància d’aquesta convivència. Tanmateix creatius com el Sergi Mas (ACS) va plasmar en un dibuix la seva representació en l’obra “El buner d’Ordino i el llop sord”, una litografia de tiratge limitat que li va encarregar el Cercle de les Arts i les Lletres a l’entorn dels anys 70 del segle passat.
Les antigues llegendes andorranes estan plenes de referències i en el cas de l’os, a part del Ball de la Ossa d’Encamp, tradició recuperada pel també escriptor, Rosend Marsol, al seu dia; també hi ha un llibre escrit per l’antropòleg català, Francesc Perramon Zapatero, amb el títol de “El Ball de l’Ossa d’Encamp a Andorra”(1993). A part, recentment, el periodista i president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, ens va presentar el seu llibre “L’Ossa d’Ordino: Una tradició ancestral dels Pirineus”, la qual cosa ratifica la antiga convivència de l’Os i el llop a les Valls andorranes des de fa molts anys.
A banda del dibuix de Sergi Mas, el llibre “Llegendes d’Andorra publicat per Ricard Fiter, juntament amb diversos escriptors de l’entorn, també incloïa un capítol titulat “El testament del Llop”. Aquesta edició, del 1966. I en el mateix recull, s’explica que els habitants d’Aubinyà i Juberri organitzaven batudes contra els llops que molt sovint atacaven els ramats d’ovelles.
Ara, la noticia és que, recentment, Andorra s’acaba d’incorporar al projecte transfronterer “LoupO coexistence”, una proposta que té per objectiu reforçar la conservació de la biodiversitat als Pirineus a través del seguiment de les poblacions de l’os i el llop. Aquest projecte implica França i Espanya i està cofinançat, el 65%, per la Unió Europea a través del programa ”Interreg Poctefa 2021 – 2027”.
Amb el nom, com hem dit abans, de “LoupO Coexistence”, tindrà una duració de tres anys, alhora que donarà continuïtat al treball conjunt que ja s’està desenvolupant als Pirineus i inclou la identificació de la fauna i, fins i tot, noves eines genètiques per al seu estudi.
A part, es vol tractar la prevenció dels atacs a la ramaderia extensiva i també a l’apicultura, un dels elements més perjudicats per l’os. Paral·lelament també s’estudiarà la percepció social del llop i l’os entre la població dels Pirineus. Aquest treball es durà terme mitjançant fòrums i intercanvis d’experiències, així com estudis específics de tots els sectors implicats.
Per altra banda, el Cos de Banders d’Andorra, ha detectat tres exemplars en terreny nacional després de l’última hibernació, però encara es desconeix si aquests exemplars formen part dels vuit ossos registrats l’any passat. Les àrees d’aquests albiraments són les habituals al nord del país, des d’Arcalís fins a la Vall de la Coma i la Vall d’Incles, a la parròquia de Canillo.
També al Coll de la gallina i a Sant Julià, fins a la Vall de Setúria, a la Massana, i travessant la frontera fins a Os de Civís. El total d’ossos dels Pirineus es considera a l’entorn dels 108 exemplars i la majoria mascles.
Per altra banda, el ministre Guillem Casal, va manifestar que la situació està controlada i que no representa cap risc per als habitants de l’entorn Pirinenc i va recomanar no seguir les petjades i, cas de trobar-ne, la pauta es allunyar-se en direcció contraria i, especialment, lligar els gossos si ens acompanyen en la sortida al bosc.
Finalment, s’ha de constatar que el Govern ha obert una nova convocatòria d’ajuts destinats a protegir el sector primari davant de possibles danys causats per fauna salvatge, que inclou els llops i altres animals de la fauna andorrana, que també implica la diversitat del patrimoni faunístic del país.
Aprofitem per a recordar un llibre titulat “Les joies de la Fauna d’Andorra”, escrit pel biòleg i estudiós Mario Chimenea, el qual destaca el valor de la nostra fauna i flora que cal protegir.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de professionals de la Comunicaciód’Andorra (APCA).