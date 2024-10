Suïcidar-se, no voler viure més

Omar El Bachiri. Psicòleg

Suïcidar-se. Aquesta conducta no és sinònim de valentia o covardia, sinó, més bé, de desesperació, la persona no ha trobat cap altra sortida al seu conflicte emocional. Tanmateix, s’ha de dir que hi ha dos tipus de suïcidi. Per una banda, està el premeditat, on la persona sap quan, on i com ho farà i, per l’altra, està l’impulsiu. La persona té clar que vol suïcidar-se, però està esperant l’oportunitat per a fer-ho, fa temps que rumia sobre la idea i quan troba el moment, passa a l’acció, li és igual la manera de fer-ho. Així doncs, és un xoc emocional per a nosaltres, pels que l’estimem perquè no entenem per què ho ha fet i aquí és quan el nostre cap comença a donar voltes, a pensar, a buscar alguna paraula o frase que ens hagués fet pensar en les seves intencions.

Un toc d’alarma per a dir: ei, què puc fer per tu, com puc ajudar-te? Estem desconcertats perquè la veiem contenta i feliç, però s’ha de dir que la veiem en aquest estat emocional perquè el seu comportament concorda amb les nostres creences i maneres d’entendre el benestar i la felicitat. És a dir, si per a nosaltres: tenir diners, estudis, família, una bona feina, salut, ser atractius físicament és sinònim de felicitat i benestar, quan veiem algú que comparteix alguna d’aquestes característiques o totes, donem per fet que és feliç, que la vida li somriu perquè ho té tot per a gaudir. Això és perquè no tenim en compte els factors externs, tots som diferents i, per tant, la mateixa experiència o situació no ens afecta a tots per igual.

Potser per a aquesta persona tenir diners és insignificant; no valora estar en parella o tenir família; com tampoc la feina, no se sent satisfeta, ni realitzada amb ella i referent a l’aspecte físic, potser està acomplexada o fa esport per a no pensar en els seus problemes, prefereix estar en el gimnàs o corrent pel carrer, abans que estar a casa. Potser la seva família no és tan idíl·lica com sembla, té problemes de parella, no es parla amb els fills, qui sap? – No és or tot el que brilla! –

