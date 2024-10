Importància de la vacunació: Principals vacunes dels gats

Un gat sent vacunat (Getty images)

Seguir un calendari de vacunació és crucial per a assegurar que les mascotes estan protegides de manera òptima contra les malalties infeccioses. És important recordar que les necessitats de vacunació poden variar segons la zona geogràfica i l’estil de vida de la mascota. Per tant, és fonamental consultar amb el veterinari per a establir un pla de vacunació personalitzat.

Les principals vacunes per a gats són les següents

Vacuna contra la panleucopènia felina (FPV):

Funció: Protegeix contra la panleucopènia, una malaltia viral molt contagiosa que afecta la producció de glòbuls blancs i pot ser mortal.

Primera dosi: A les 6-8 setmanes.

Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.





Vacuna contra la rinotraqueïtis felina (FVR) i calicivirus felí (FCV):

Funció: Protegeix contra dues malalties respiratòries virals que causen símptomes com esternuts, febre, i secrecions nasals i oculars.

Primera dosi: A les 6-8 setmanes.

Reforç: Cada 3-4 setmanes fins als 16-20 setmanes.





Vacuna contra la leucèmia felina (FeLV):

Funció: Protegeix contra la leucèmia felina, una malaltia viral que afecta el sistema immunitari dels gats.

Primera dosi: A les 8-12 setmanes.

Reforç: A les 12-16 setmanes, després anualment si el gat és d’alt risc.





Vacuna contra la ràbia:

Funció: Protegeix contra la ràbia, una malaltia viral que afecta el sistema nerviós central i és fatal.

Primera dosi: A les 12-16 setmanes.

Reforç: Cada 1-3 anys, depenent de la normativa local.