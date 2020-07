Standard & Poor’s reafirma la qualificació d’Andorra en BBB/A-2 considerant el procés d’adhesió a l’FMI

L’agència de qualificació Standard & Poor’s reafirma la qualificació d’Andorra en “BBB/A-2” i manté la perspectiva estable del país, considerant els efectes positius dels avenços en l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) en el marc de la crisi de la COVID-19. Així ho han confirmat en una nota publicada aquest divendres al vespre.

Standard & Poor’s ressalta el procés iniciat pel Principat d’Andorra per adherir-se a l’FMI, un fet que podria suposar una millora en el ràting del país per part de l’agència de qualificació. En el mateix text també es destaca la voluntat d’assolir l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Ambdós elements es consideren claus per augmentar la qualificació, tenint en compte que implicarien un increment de la capacitat de resiliència del país davant possibles crisis financeres i una reducció dels riscos reputacionals, així com una millora en la qualitat, transparència i homologació de les dades estadístiques.

Alhora, l’agència de qualificació posa en relleu la bona gestió fiscal que s’ha fet des d’Andorra al llarg dels últims anys i que permet afrontar amb majors garanties la situació causada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. A més, Standard & Poor’s subratlla la capacitat del sistema de salut andorrà per gestionar la crisi sanitària, remarcant l’estudi poblacional d’anticossos amb el doble cribratge que s’ha dut a terme a Andorra.

L’agència de qualificació també emfatitza que el país manté un bon accés al mercat de finançament i ho exemplifica en la resolució corresponent a la subhasta d’emissió dels 125 milions d’euros de deute públic en bons solidaris. Finalment, es valora positivament que el Govern conservi entre les seves prioritats l’obertura econòmica, la consolidació del model fiscal i la regulació del sector financer per adaptar-se als estàndards internacionals.