Furt amb força a l’edifici de l’Automòbil Club d’Andorra

La policia investiga un furt amb força produit durant la matinada d’aquest divendres a l’edifici de l’Automòbil Club d’Andorra. Els assaltants han forçat l’entrada i han regirat totes les oficines que hi ha en l’immoble, al carrer Babot Camp d’Andorra la Vella, on a banda de les instal·lacions de l’automòbil club hi ha altres negocis, com una immobiliària i una consulta de fisioteràpia, a banda de la seu d’alguna altra entitat social.