Títol: Special Ops: Lioness

Durada: 60 minuts

Gènere: Drama, espionatge, suspens

Creació: Taylor Sheridan

Intèrprets: Zoe Saldana, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Morgan Freeman

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Paramount+

Special Ops: Lioness és un ‘thriller’ inspirat en el programa real implantat al cos militar dels Estats Units. La trama segueix Joe, una agent de la CIA, que encapçala el programa Lioness contra el terrorisme, que intenta assolir l’equilibri entre la seva vida personal i professional.

Per a aconseguir resultats com més aviat millor, els supervisors de Lioness, Kaitlyn Meade i Donald Westfield, contracten l’agressiu Marine Cruz. Tot i les seves diferències, Joe i Cruz han d’unir forces per a treballar en una operació encoberta per col·laborar amb la CIA en una missió que té com a objectiu evitar un nou 11S.





Sensacine