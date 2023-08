Jocs en català: “Shikoku”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és:

Shikoku! Aquesta és la més petita de les 4 illes del Japó, on es troba la famosa ruta de peregrinació que recorre un total de 88 temples budistes.

Els jugadors són pelegrins en busca de la sanació espiritual, que es basa en la moderació. Els pelegrins han de pujar els 33 graons de la pagoda cantant mantres per a arribar al cim. Els guanyadors de la partida seran els que estiguin en segona i penúltima posició a les escales en el moment en què algun jugador arribi al cim.

Shikoku és un joc de taula d’estratègia creat per Eloi Pujades per a públic a partir dels 8 anys. Hi poden participar entre 3 i 8 jugadors i una partida pot durar sobre els 30 minuts. El fabricant és GDM Games.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística