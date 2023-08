Objectiu: Camí de Sant Jaume

Una indicació en el trajecte pel Camí de Sant Jaume (Albergues del Camino de Santiago)

El camí de Sant Jaume rep a milers de visitants cada any. És especialment a l’estiu, entre juny i setembre, quan un major nombre de persones es posen com a repte completar el recorregut que es proposen en un inici. Sobre el recorregut, es pot iniciar el trajecte -a peu, bicicleta, patinet…- des del punt que es desitgi i, després, anar completant les etapes, segellar el passaport, fins arribar a Santiago de Compostela.

Avui, doncs, no parlarem tant de com s’arriba a aquesta ciutat, transitant per aquest camí de pelegrinatge, ja que durant el viatge, el traçat és ben visible i està, quasi bé sempre, correctament marcat. I, sobre el punt de partida, això ha d’anar en funció del temps que es disposa i de l’estat de forma de cadascú. Un cop a Santiago, llavors, tocarà gaudir de la seva rica gastronomia i de l’espectacular patrimoni arquitectònic.

Avui parlem de com hem de fer, caminant, el Camí de Sant Jaume i poder gaudir-lo al màxim (no patir-lo). És molt important dur a terme una correcta organització, i és fonamental comptar amb un calçat idoni per a les llargues caminades diàries, ja que seran els teus peus qui més sofriran.





Quan vagis a triar el calçat, és rellevant tenir en compte:

1. Que el calçat estigui acostumat al teu peu: És crucial que aquest s’hagi adaptat prèviament al teu peu amb caminades.

2. Seleccionar la talla correcta: És molt important que els dits no topin amb la part davantera, el peu ha de quedar estable alhora que lliure per a realitzar la flexió natural en caminar.

3. Amortiment: És important que el calçat compti amb un bon sistema d’absorció d’impactes, i incorpori plantilles de memòria i soles amb doble i triple densitat, que aïllen de cops i mantenen al peu en equilibri tèrmic.

4. Sola amb bona adherència: És primordial per a sentir-se segur i còmode en caminar.

5. Impermeabilitat i transpiració: Has d’estar molt pendent del temps que farà. En època de pluges, es recomana utilitzar botes amb membrana impermeable que impedeixi que la humitat arribi als peus i que al mateix temps aporti transpiració per a evacuar la suor cap a fora. En època estival, unes sabatilles de trekking dissenyades amb materials lleugers i transpirables seran les teves millors aliades per a anar còmode.





Per estasdemoda.com