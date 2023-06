La Festa del Poble d’Encamp tindrà un dia extra i festiu

Cartell de la Festa del Poble d’Encamp 2023 (Comú d’Encamp)

Torna la Festa del Poble d’Encamp amb més de 40 activitats per a tots els públics. La festivitat començarà el 23 de juny, amb la revetlla de Sant Joan i, enguany, hi haurà un dia més de celebració amb el dilluns 26 de juny, que serà festiu a la parròquia.

La cònsol major, Laura Mas, que ha presentat aquest matí de dilluns el programa d’activitats, juntament amb la Comissió de Festes, ha assegurat que amb el dia festiu afegit es dona “resposta a les peticions dels veïns, del Consell d’Infants i de la pròpia Comissió de Festes. La Festa del Poble cada vegada ha agafat més engranatge i els ciutadans la viuen més, per això, vam decidir afegir aquest dia”.

La cònsol també ha agraït a la comissió i al departament de Cultura “per fer realitat les programacions” i crear propostes “pensades per a tothom”.

Entre els actes més destacats del programa hi ha: un gran concert del conegut grup Stay Homas, que es va donar a conèixer durant la pandèmia, la nova FesTAPA, el tradicional Encamp de Gresca, la gimcana interparroquial, una ballada de sardanes i el ja consolidat Crash Car, entre moltes altres activitats. El programa complet es pot consultar en línia i descarregar a comuencamp.ad.

Per part de la Comissió de Festes, Nelson Damas i Christian Fernandes han assegurat que hi ha propostes de tots els àmbits: esportives, musicals, infantils, gastronòmiques, d’oci, etc. A més, Nelson Damas ha matisat que a banda de les novetats, els actes tradicionals segueixen tenint molta “presència i representació” a la parròquia i “hem intentat pensar en una programació per a tothom”.





Places obertes per participar en la FesTAPA

Pel que fa a la novetat, la FesTAPA, Christian Fernandes ha destacat que en “essència és la recuperació de l’Encamp de Tapes que es feia abans de la pandèmia, però a més, millorant-la”. L’activitat “es centralitzarà en un mateix dia, el dilluns 26 de juny, on els diferents establiments de la parròquia oferiran una tapa representativa de la seva gastronomia”. A més, “hi haurà un premi per a l’establiment amb la millor tapa i també per als participants que completin el passaport de tapes. D’aquesta manera, es dona visibilitat als establiments i s’incentiva la participació dels ciutadans”.

Actualment, hi ha una desena d’establiments que han confirmat la seva participació en la FesTAPA “a l’espera d’ultimar unes reunions i acabar de parlar amb més restaurants”, ha matisat Fernandes. En aquest sentit, ha explicat que els establiments que estiguin interessats a participar en l’activitat poden posar-se en contacte amb l’organització.

D’altra banda, les inscripcions per al sopar de gala i el sopar de solters i solteres ja estan obertes i es poden realitzar, la primera a la Valireta, i la segona al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp. Amb un preu de 20 i 35 euros, respectivament.

La majoria d’activitats es concentraran a la plaça dels Arínsols i a la zona de Sant Miquel (tant a la plaça com a l’aparcament). També es faran actes al Complex Esportiu i Sociocultural, a Prada de Moles, al Passeig de l’Alguer, al carrer Major, a la piscina de la Mola, al Cafè del Poble i a l’aparcament de Prat de l’Areny.





PROGRAMA D’ACTIVITATS, DEL 23 AL 26 DE JUNY

Divendres, 23 de juny, revetlla de Sant Joan

18:00 Repic de campanes d’inici de festa. Església de Santa Eulàlia

18:15 Torneig de pàdel. Prada de Moles. Inscripcions per whatsApp al +376 356 037

19:30 Cercavila pel poble amb Trastokat’s. Sortida Pl. dels Arínsols

21:00 Encesa de la foguera de Sant Joan. Aparcament Prat de l’Areny.

21:30 Sopar de solters/es. Sala de Congressos i Associació Alto Minho. Inscripcions 35 € al PIJ

22:00 Nit de versions amb La Central de Éxitos Medley 80-90. Pl. dels Arínsols

23:30 Gran concert de Sant Joan amb Stay Homas. Aparcament de Sant Miquel

00:45 Warm Up amb DJ Moncho. Aparcament de Sant Miquel

01:00 Discomòbil amb Jordi Veliz. Aparcament de Sant Miquel

03:00 Discomòbil amb Marsal Ventura. Aparcament de Sant Miquel





Dissabte 24 de juny

10:00 a 18:00 Torneig de pàdel. Prada de Moles

11:00 a 13:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

12:30 Encamp de Gresca amb l’Esbart Sant Romà. Pl. dels Arínsols

13:00 Vermutada popular amb Rumband. Pl. dels Arínsols

16:00 a 19:00 Activitats aquàtiques, jocs infantils i festa de l’escuma. Pg. de l’Alguer

15:30 Interparroquial. Aparcament de Sant Miquel.

16:00 Ballada de sardanes amb La Flama de Farners. Pl. dels Arínsols

18:00 Ball de tarda amb Euphoria. Pl. dels Arínsols

20:00 Sopar de la Interparroquial. Sala de Congressos

21:00 Sopar de gala. Carrer Major. Inscripcions a La Valireta Preu 20€

22:30 Nit de versions amb Fugados de Alcatraz. Aparcament de Sant Miquel

00:00 GIRA105 amb els DJ’s Ernest Codina i Enric Font de RAC105. Aparcament de Sant Miquel

03:30 Discomòbil amb DJ Moncho. Aparcament de Sant Miquel





Diumenge 25 de juny

10:00 a 18:00 Torneig de pàdel. Prada de Moles

11:00 a 13:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

15:00 Inscripció Crash Car. Preu 30€/vehicle. Aparcament de les Feixes (Exterior Funicamp)

16:00 Crash Car. Aparcament de Prada de Moles

16:00 a 19:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils i Confetti Party. Pg. de l’Alguer i Aparcament de Sant Miquel

18:00 Havaneres amb Crema Catalana. Pl. dels Arínsols

19:30 Partit de futbol 7 solters/es vs casats/des. Prada de Moles

19:30 Ball de tarda pels padrins amb Euphoria. Pl. dels Arínsols

22:30 Grup de versions amb Hey! Pachucos. Pl. de Sant Miquel

00:00 Festa FlaixFM Monkey’s amb Hector Ortega i MonDJ & Show Case de Guillem Solé.Aparcament de Sant Miquel

03:30 Discomòbil amb DJ Moncho. Aparcament de Sant Miquel





Dilluns 26 de juny

10:00 Concurs de botifarra. Cafè del Poble

11:00 a 13:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

12:00 Torneig de vòlei aigua. Piscina de la Mola

16:00 a 19:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

16:00 FesTAPA del Poble. Aparcament de Sant Miquel

16:30 Actuació musical d’Alba Cañabate i Marc Medeiros. Aparcament Sant Miquel

18:00 Exhibició de dansa del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness. Aparcament Sant Miquel

19:30 Sessió de tardeo amb DJ Moncho.Aparcament de Sant Miquel

19:45 Concurs de porró. Aparcament de Sant Miquel

22:00 Focs artificials de fi de festa. Pont de Riberaigües.