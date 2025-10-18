Són segures les infusions per als nadons?

Les infusions s’han usat tradicionalment com a remei casolà per a tractar afeccions lleus dels nadons. Són populars per a pal·liar còlics o millorar el son, i fins i tot es poden trobar fórmules comercials destinades a nens. A més, en estar elaborades bàsicament amb plantes, tenen fama de naturals i segures.
Tot i això, els menors d’un any no haurien de prendre infusions de cap tipus. La raó és que en aquestes begudes hi pot haver espores del bacteri Clostridium botulinum. Els petits no tenen el sistema immunitari totalment desenvolupat, així que quan ingereixen les espores, aquestes germinen a l’intestí gruixut i les seves toxines poden provocar paràlisi de diferent gravetat. També s’han documentat casos de mort sobtada per aquesta causa.
Aquest risc també es presenta a la mel. Per això, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) recomana evitar el consum d’infusions i mel en menors de 12 mesos.
Per què no donar infusions als nadons?
Els motius són diversos. En primer lloc, cal tenir en compte que aquestes begudes no aporten cap benefici nutricional als lactants. El seu estómac és encara molt immadur i està preparat exclusivament per a digerir llet materna o, en cas necessari, fórmula adaptada. Donar-los altres líquids pot fer que mengin menys del que necessiten, amb el risc de perjudicar el seu creixement i desenvolupament.
D’altra banda, l’elaboració casolana d’infusions o l’ús de plantes no controlades pot exposar el nadó a contaminants i bacteris, com el Clostridium botulinum. Aquesta bactèria pot germinar en l’intestí del nadó i provocar botulisme, una malaltia greu que afecta el sistema nerviós i pot arribar a ser mortal. Per aquest motiu, igual que la mel, les infusions es troben entre els productes que s’han d’evitar fins als dotze mesos de vida.
A més, sovint s’endolceixen aquestes begudes amb sucre o mel, un hàbit poc saludable que pot afavorir una preferència precoç pels sabors dolços i, a llarg termini, contribuir al risc de patologies com la diabetis o l’obesitat.
Davant de molèsties com els còlics, el plor o les dificultats per a agafar el son, la millor opció sempre és consultar el pediatre.
