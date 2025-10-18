Diferències entre copyright i marca registrada

Quan es parla de propietat intel·lectual, sovint s’utilitzen termes com copyright i marca registrada de manera intercanviable. Tot i això, no són el mateix, i cadascun protegeix diferents tipus de creacions o elements comercials. Explicarem, de manera clara i senzilla què és cadascun, en què es diferencien i per què és important no confondre’ls.
El copyright és un dret legal que protegeix les obres creatives originals:
- Llibres, articles i textos literaris
- Obres musicals i enregistraments sonors
- Pintures, dibuixos, fotografies i escultures
- Pel·lícules i produccions audiovisuals
- Programari informàtic i llocs web
El copyright neix automàticament en el moment en què una obra és creada i fixada en un suport tangible (paper, arxiu digital, etc.). No cal registrar-la per a tenir-ne drets, tot i que el registre pot ajudar en casos legals.
Una marca registrada, en canvi, és un signe distintiu que identifica l’origen comercial d’un producte o servei:
- Un logotip
- Un nom de marca
- Un eslògan
- Un disseny gràfic distintiu
A diferència del copyright, per a obtenir protecció legal completa sobre una marca cal registrar-la davant l’oficina corresponent.
El copyright i la marca registrada són, per tant, dues eines legals fonamentals per a protegir diferents aspectes de la creativitat i del comerç. No són el mateix, però sovint poden complementar-se: una obra pot estar protegida per copyright i alhora servir com a marca comercial.
