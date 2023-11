Sòlides mànegues de Gabriel, Rius i Cornella al segon gegant de Levi

Xavier Cornella a Levi, Finlàndia (FAE)

Avui diumenge s’ha disputat el segon gegant FIS a Levi (Finlàndia), amb l’equip nacional andorrà de tècnica. Bartumeu Gabriel ha finalitzat 16è, Àlex Rius 37è i Xavier Cornella 40è. Gabriel ha fet dues mànegues molt sòlides amb el dorsal 42, fins i tot remuntant set posicions a la segona. Finalment, el seu temps ha estat a +1.94 del guanyador, el finlandès Eduard Hallberg, que s’ha imposat amb 2.02.80.

Rius ha aconseguit recuperar posicions i temps a la segona mànega, després que a la primera perdés un pal a l’entrada del mur i, això, el fes perdre temps. Amb tot, al final ha acabat, amb el dorsal 64, en la 37a posició amb +4.87.

Cornella, per la seva part, ha estat 40è amb el dorsal 46, a 4.95 del guanyador. L’andorrà s’ha deixat temps a les parts planes.





L’anàlisi de Fred Beauviel

“El Bartu ha fet dues curses bastant sòlides”, ha dit Fred Beauviel, responsable tècnic de l’equip, que ha valorat que l’any passat “li costava una mica sobretot en les parts planes, amb la qual cosa està progressant”.

Per la seva part, Àlex Rius ha fet una primera mànega “bastant bona d’inici al pla, però a l’entrada al mur perd el pal contra una porta”, el que fa que perdi temps, i no entrava entre els 30, que suposa la inversió per la segona mànega. En tot cas, també ha fet una segona mànega bona millorant posicions.

A Xavi Cornella “li costa al pla a la primera mànega” i tampoc no entra als 30, però a la segona millora “amb molt bones intencions, sortint bastant lluny”, segons ha explicat Beauviel, que ha valorat el treball de l’esquiador al mur, quan ja s’havia trencat bastant.

Així mateix, Beauviel ha afegit: “Tant per Rius com per Cornella, contents perquè fan una bona segona mànega, però encara no aconseguim fer tota una cursa plena. En tot cas, som optimistes”.





Demà dilluns, eslàlom amb Esteve, Rius, Bartumeu i Cornella

L’estació de Levi acull demà dilluns una nova cursa, en aquest cas un eslàlom FIS en el qual competiran els tres gegantistes d’avui a més d’Àxel Esteve, que ha estat entrenant aquests dies eslàlom.