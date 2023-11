Irineu Esteve acaba 24è als 10km FIS en lliure de Beitostoelen

Irineu Esteve, als 10km clàssic FIS de Beitostoelen, darrere del noruec Petter Stakston que va al davant (Sebastian Loraas @sebbeeeh)

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, ha disputat avui diumenge la segona prova de les FIS de Beitostoelen (Noruega). L’andorrà ha estat 24è. Si ahir va finalitzar 29è a la cursa en clàssic, avui, a la mateixa distància, però en estil lliure, ha finalitzat 24è amb 22.20,7, a 44,8 segons del guanyador, el noruec Iver Andersen (21.35,9).

“Amb l’altíssim nivell que hi ha aquí, estic molt content de la cursa d’avui”, ha afirmat Esteve, que explicava la seva cursa a un circuit de 5km al qual se li donaven dues voltes: “Crec que he sortit bastant bé, remuntant posicions. A la segona volta potser he sortit massa fort i l’àcid làctic m’ha pillat a les cames, però després he tornat a remuntar”.





Agraïment als skimen Cristian Zorzi i Fausto Zoller

Irineu Esteve ha volgut agrair el treball dels skimen Cristian Zorzi i Fausto Zoller que, amb el canvi de normativa que prohibeix l’ús del fluor, han hagut de treballar molt dur per a adaptar l’enceratge dels esquís. “Vull agrair la feina dels skimen perquè tenien un cap de setmana molt difícil amb el canvi del reglament amb el fluor. Ens preocupava molt a tots i, no només han fet una molt bona feina, sinó que avui tenia uns esquís molt, molt bons”. A més, Irineu Esteve ha volgut també donar les gràcies “a tots els que fan possible que aquest any estigui aquí”.





Estada llarga a Escandinàvia

Ara, un cop acabat Beitostoelen, el següent desplaçament d’Irineu Esteve serà a Ruka (Finlàndia) per a disputar la primera Copa del Món, el 25 i 26 de novembre (10km interval start en clàssic i 20km mass start en lliure, respectivament). Després de Ruka, el calendari portarà l’andorrà a Gallivare (Suècia) a la segona Copa del Món (una cursa de 10km interval start en clàssic).