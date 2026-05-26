S’obren les preinscripcions als CFGM d’Activitats Eqüestres i al d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural de l’Escola Agrària del Pirineu

L’Escola Agrària del Pirineu, centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, obre un nou període de preinscripcions al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural per al curs 2026 – 2027. Les persones interessades a cursar algun d’aquests cicles formatius podran fer la seva preinscripció entre el 26 de maig i l’1 de juny de 2026, i la formalització de la matrícula es realitzarà en dues tandes diferents d’assignacions, que tindran lloc des del 10 al 28 de juliol, segons el calendari de la preinscripció.
Els tràmits es fan telemàticament, seguint les indicacions del portal de Preinscripció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on es detallen els passos a seguir.
Per tal de facilitar aquest procés, el centre ofereix suport a les famílies i a l’alumnat que ho necessitin. Així mateix, es poden sol·licitar visites concertades a través del correu electrònic ea_pirineu.agricultura@gencat.cat per a conèixer de primera mà les instal·lacions, l’equip docent i els continguts formatius dels cicles.
El CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural permet adquirir competències per a gestionar el medi natural amb una orientació pràctica i professionalitzadora. L’alumnat aprèn a realitzar treballs forestals, gestionar boscos de manera sostenible, prevenir incendis i participar en la conservació d’espècies cinegètiques i piscícoles. També es treballa l’ús de maquinària forestal, els tractaments silvícoles, el control fitosanitari, la gestió d’espais naturals i el valor dels productes forestals no fustaners.
El CFGM d’Activitats Eqüestres prepara per al maneig integral dels èquids en totes les fases, des de la cura i la reproducció fins a la preparació per a activitats eqüestres. La formació inclou competències per a guiar itineraris a cavall i desenvolupar habilitats pràctiques en doma, ferrament i tècniques d’equitació.
Ambdós cicles incorporen pràctiques en empreses del sector, que permeten aplicar els coneixements en entorns professionals reals i facilitar la inserció laboral.
El centre finalitza el curs actual amb 58 estudiants matriculats als dos cicles formatius de grau mitjà, fet que posa de manifest l’interès per la formació professional vinculada als àmbits agroforestal i eqüestre.