Al 2025, un total de 4.727 persones provinents d’altres països van establir-se al Principat

L’any 2025 el saldo migratori del Principat d’Andorra amb l’exterior va ser positiu en 1.829 persones, un 2,4% inferior al de l’any 2024, quan el saldo migratori va ser de 1.874 persones. Un total de 4.727 persones provinents d’altres països van establir-se al país. Aquesta xifra és un 3,0% superior a la de l’any anterior, quan van arribar 4.591 persones. Destaquen, per sobre de la resta de nacionalitats, els immigrants espanyols i els d’altres nacionalitats, que representen el 34,7% i el 46,6% del total d’immigrants respectivament.
D’altra banda, van marxar del país 2.898 persones, un +6,7% respecte a l’any anterior, quan van marxar 2.717 persones. Per característiques demogràfiques, els que més han migrat són homes, espanyols o d’altres nacionalitats, i amb una edat compresa entre els 20 i els 39 anys.
El saldo migratori per trams d’edat és negatiu en les edats més elevades, el que significa que a partir dels 70 anys han marxat més persones de les que han arribat. Tanmateix, els saldos migratoris més elevats es troben en les franges d’edat entre 20 i 49 anys. Finalment, el saldo migratori per nacionalitat es mostra negatiu, igual que va succeir l’any passat, per als andorrans i portuguesos. En canvi, el saldo migratori d’altres nacionalitats i dels espanyols són els més elevats.