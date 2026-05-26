Iniciades les obres per a modernitzar el carrer Regència d’Urgell, a la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha posat en marxa les obres de reforma, reurbanització i pacificació del carrer Regència d’Urgell, en el tram comprès entre el carrer Llorenç Tomàs i Costa i l’Avinguda Pau Claris. Aquesta intervenció té com a objectiu principal transformar el vial -que disposava de calçada segregada i voreres estretes- per a dotar de major espai públic als vianants, garantir l’accessibilitat universal i modernitzar de forma integral les infraestructures de serveis i el mobiliari humà urbà.
La pacificació d’aquest carrer crearà un eix connectat amb les trames de llevant i ponent al sud de l’Eixample, seguint el model d’èxit ja executat al proper Passeig Pasqual Ingla. La nova reurbanització planteja un disseny de plataforma única amb secció asimètrica i un criteri de prioritat invertida, on el vehicle privat passa a un segon terme en favor de la mobilitat sostenible.
Al respecte d’aquestes obres, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, manifesta que “amb aquesta actuació, donem un pas més en la transformació urbana de la Seu d’Urgell, guanyant espai públic de qualitat i consolidant un model de mobilitat que posa les persones al centre”. Barrera afegeix: “agraïm la comprensió dels veïns, veïnes i comerciants durant els mesos que durin els treballs. El resultat farà que l’esforç hagi valgut la pena”.
Un disseny urbà verd, accessible i de qualitat
El nou plantejament urbà redistribueix els espais per a millorar substancialment la qualitat de vida de la ciutadania:
• Vorera nord ampliada i funcional: La vorera nord disposarà d’una amplada significativament major que la sud per a incorporar una franja multiús de 2,5 metres d’amplada. En aquesta franja s’agruparan de manera endreçada els contenidors d’escombraries, les zones d’aparcament rotatori i de càrrega i descàrrega, i s’instal·larà una filera de pilones de seguretat per a protegir els espais de vianants.
• Accessibilitat total i eliminació de barreres: Es garantirà un itinerari accessible a cadascuna de les voreres amb una franja lliure d’obstacles de com a mínim 1,80 metres d’amplada contínua i pavimentació tàctil i podotàctil de formigó (de colors i relleus diferenciats) en encreuaments i passos de vianants.
• Més vegetació i ombra: Es potenciarà l’arbrat amb la plantació de 23 exemplars d’arbres caducifolis. A la vorera sud es projecten agrupacions en escocells lineals de Liquidambar styraciflua, mentre que a la vorera nord es col·locaran 12 unitats d’Escallonia rubra var. macrantha dotades d’una xarxa de reg automàtic, simplificat i telegestionat.
• Nou mobiliari i paviments: La calçada i les voreres es pavimentaran amb llambordes prefabricades de formigó de diferents mides (model «Terana» o similar), jugant amb textures i colors per a diferenciar clarament els espais de pas de vianants i vehicles. A més, s’instal·laran 8 bancs ergonòmics de fusta i ferro (tipus neoromàntic), cadires i papereres basculants de 70 litres.
Renovació subterrània i sostenibilitat hídrica
Aprofitant la intervenció superficial, s’executarà una reestructuració radical dels serveis del subsol que es trobaven en estat obsolet:
• Xarxa de clavegueram separativa: Es construeix una xarxa completament nova calculada per a un període de retorn de pluges de 10 anys. S’instal·larà una canonada de polietilè (PE) de Ø630 mm per a la recollida de pluvials i es mantindrà un col·lector de PE Ø400 mm per a les aigües residuals.
• Paviment drenant innovador: Les noves zones d’aparcament ocasional es pavimentaran amb llambordes drenants sobre capes de grava granular que actuaran com a filtre absorbent, canalitzades per un tub porós de Ø110 mm connectat al subsol. Aquest sistema aportarà al carrer un volum d’emmagatzematge de pluja d’uns 15 metres cúbics, millorant la gestió del cicle de l’aigua.
• Enllumenat LED d’alta eficiència: S’eliminarà la xarxa d’enllumenat que penjava de cables aeris i se substituirà per una distribució unilateral moderna a la vorera sud. S’instal·laran bàculs de 5 metres d’alçada equipats amb dobles lluminàries LED (projectors ARNE de 39W i 11W) de temperatura càlida (2700 K) per oferir un espai recollit i domèstic sense contaminació lumínica.
• Altres serveis: Se soterraran i reordenaran les línies elèctriques de mitjana i baixa tensió, es renovaran les xarxes d’aigua potable mitjançant noves canonades de PEAD Ø90 mm amb tres noves boques de reg, es millorarà la xarxa de gas i es construirà un nou prisma de telecomunicacions municipal subterrani format per dos tubs de PVC Ø110 mm.
Pressupost i gestió de la mobilitat
Les obres compten amb un pressupost global de 869.159,33 euros (IVA inclòs). Aquest import es desglossa principalment en el pressupost d’execució per contracta (PEC), que se situa en 814.865,33 euros, sumat a les partides d’execució a càrrec de tercers com l’abonament a la companyia elèctrica PEUSA (30.250,00 euros), la compra directa de bancs i cadires (6.428,61 euros) i el subministrament i plantació de l’arbrat (17.615,39 euros).
El termini total d’execució previst és de 7 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig. Durant el transcurs dels treballs, el trànsit de vehicles pel carrer Regència d’Urgell romandrà completament tancat, excepte per a l’accés puntual i controlat de veïns als seus garatges privats, vehicles de serveis i d’emergències. Pel que fa als vianants, el trànsit estarà garantit i regulat en tot moment mitjançant un pas protegit i delimitat de com a mínim 2,0 metres d’amplada a cadascuna de les voreres.
L’Ajuntament de la Seu agraeix la comprensió i col·laboració del veïnat i dels comerciants de la zona per les molèsties temporals que puguin causar aquests treballs, els quals revertiran en un carrer molt més amable, modern, verd i accessible per a tothom.