S’obre una convocatòria extraordinària de l’examen oficial de llengua catalana del nivell A1

Amb l’objectiu de facilitar l’acreditació dels coneixements de català per a poder renovar el permís de residència i treball, el Govern ha decidit convocar una prova extraordinària el 4 de setembre de l’examen oficial de llengua catalana del nivell A1. Aquesta convocatòria està dirigida les persones majors de setze anys en el moment en què tingui lloc l’examen, residents al Principat i fronterers, que hagin de renovar el permís, d’acord amb les noves disposicions de la Llei de la llengua pròpia i oficial.
Les persones interessades es poden inscriure en línia a https://www.e-tramits.ad entre el 29 de juny, a les 8 del matí, fins al 3 de juliol, a les 15 hores. Aquesta convocatòria extraordinària està limitada a 150 places (per ordre d’inscripció completada).
La prova se celebrarà el divendres 4 de setembre al Centre d’Exàmens de Sant Julià de Lòria, carrer de les Escoles, 30. Entre les 9.30 i les 10.35 hores es duran a terme les proves de comprensió oral i lectora i d’expressió i interacció escrites, mentre que per les proves d’expressió i interacció orals s’assignarà una hora, a partir de les 11 h, a cada candidat (es podran consultar a partir del 31 d’agost a la web del Ministeri de Cultura).
Els resultats es faran públics el 15 de setembre, a la web del Ministeri, i a partir d’aquest dia, les persones declarades aptes poden sol·licitar el diploma, mitjançant la Sol·licitud d’expedició del Diploma oficials de llengua catalana (J1T022), al portal https://www.e-tramits.ad. Per a més informació, es pot consultar l’avís que es publicarà al BOPA el dimecres 3 de juny.