Una macrooperació conjunta entre les policies andorrana, italiana i espanyola fa aflorar 200 milions d’euros de la Cosa Nostra

Una investigació que va iniciar la Policia d’Andorra l’any 2024 ha permès fer aflorar 200 milions d’euros provinents d’activitats delictives de l’organització criminal italiana la Cosa Nostra. Els experts andorrans de la Unitat d’investigació Criminal Economicofinancera estaven investigant una dona que llavors residia al Principat i van descobrir que tenia lligams amb un lloctinent d’un dels líders de la màfia italiana. Era la seva exparella. En aquell moment es va judicialitzar el cas i es va informar la Guardia di Finanza italiana dels resultats de tot el que havien descobert els especialistes andorrans.
A partir de llavors i a través de comissions rogatòries internacionals, es va coordinar una macrooperació conjunta contra el blanqueig de capitals en estreta col·laboració amb els experts italians i, posteriorment, amb la participació de la Policia nacional espanyola.
La tasca dels tres cossos policials i les autoritats judicials dels tres països ha permès seguir el rastre del patrimoni d’aquest criminal, que es trobava a Itàlia sota arrest domiciliari i que havia estat un dels homes de confiança d’un dels líders de l’organització, que va ser detingut a Itàlia el 2023 i va morir poc després, i de qui es calculava que havia amassat una fortuna d’uns 4.000 milions d’euros des dels anys 80, la majoria provinents del narcotràfic.
El seguiment d’una petita quantitat d’aquesta fortuna, que va circular a través de comptes bancaris de la dona oberts al Principat i d’una societat instrumental panamenya, van permetre descobrir la resta dels fons, així com inversions fetes a l’estranger, en valors, metalls preciosos, propietats i complexes turístics de luxe. Els 200 milions han aflorat a Andorra i en altres jurisdiccions com Luxemburg, Suïssa, el Líban, Mònaco, Les Illes Caiman, el Marroc, Anglaterra i Espanya.
La dona va residir a Andorra durant 17 anys portant una vida discreta i sense ostentacions fins que l’any passat se’n va anar a viure Espanya, on residia el fill que tenia en comú amb el lloctinent de la màfia italiana i a qui també es va investigar. Tots tres han estat detinguts aquest dimecres. La dona i el fill, a Màlaga, i el líder de la Cosa Nostra, a Palerm.
Es tracta d’una de les operacions més importants dels darrers anys gràcies a la recuperació d’una gran quantitat d’actius provinents d’activitats delictives d’aquesta organització criminal.