S’actualitza el Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

El Consell de Ministres ha aprovat una nova modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades. En aquest sentit, el nou text incorpora modificacions en diversos àmbits rellevants. D’una banda, es revisa el procediment de designació d’advocat en el marc dels torns d’ofici, amb la finalitat de reforçar-ne l’eficiència i la coordinació institucional. D’altra banda, es precisen els criteris de valoració del patrimoni i de la capacitat econòmica de les persones sol·licitants quan es tracti d’entitats que hagin estat declarades en cessació de pagaments o fallida.
El Reglament també actualitza els imports corresponents als honoraris dels advocats en els torns de guàrdia i d’ofici, amb l’objectiu d’adequar-los a la realitat econòmica actual i de garantir una remuneració ajustada a la complexitat i responsabilitat de les funcions exercides. Amb aquesta mateixa finalitat, es preveu l’actualització anual dels imports esmentats en funció de l’índex de preus de consum (IPC), que serà aplicable a partir del 2027.
El dret a la defensa i a l’assistència tècnica lletrades constitueix una garantia essencial del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i del correcte funcionament de l’Administració de justícia. Amb aquesta finalitat, el Govern va aprovar, el 17 de desembre del 2014, el Reglament regulador d’aquest dret, que va establir per primera vegada un marc complet relatiu als torns de guàrdia i d’ofici, així com al règim de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes, de conformitat amb el mandat contingut a la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993.
Aquest marc normatiu ha estat objecte de diverses modificacions al llarg del temps amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats detectades en la pràctica i a l’evolució del sistema jurídic. La darrera modificació aprovada pel Govern va ser el 19 de març del 2025.