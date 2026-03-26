S’obre la convocatòria de l’ajuda a la professionalització dels artistes musicals per valor de 40.000 euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a sol·licitar l’ajut directe a la professionalització dels artistes musicals per un valor de 40.000 euros. En aquesta tercera edició, el Ministeri ha decidit modificar els requisits per a poder demanar l’ajuda amb l’objectiu d’equiparar-los a les novetats del sector, existents al panorama musical del país, pel que fa als formats de publicació i de presentació dels projectes musicals.
D’aquesta manera, ja no serà requisit per a poder-se presentar haver publicat un mínim de dos treballs discogràfics de llarga durada, sinó que es contempla també la publicació i la difusió en format digital i en línia. Així mateix, no s’estipula un nombre de concerts mínim d’actuacions a l’exterior i no es limita el format de presentació al concert sinó també altres tipus d’actuacions i de presentacions de projectes musicals.
Per a poder optar a l’ajuda, les persones sol·licitants hauran de ser andorranes o residents permanents durant els darrers cinc anys i, en el cas dels grups, haver-se format a Andorra i la majoria dels integrants del qual ser residents al país, també durant cinc anys.
A més, hauran d’acreditar la seva trajectòria en el sector durant els darrers cinc anys, mitjançant la publicació de composicions pròpies, la difusió de la seva obra a través de plataformes digitals professionals, actuacions en circuits professionals, o premis i reconeixements, entre altres. També es fixa com a requisit indispensable per als aspirants, siguin persones físiques o jurídiques, estar inscrits al cens d’artistes Censart (www.censart.ad).
El període per a presentar candidatures s’inicia el 2 d’abril i finalitza el 3 de maig a la pàgina web www.etramits.ad. Una comissió formada per professionals del departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i d’Andorra Business avaluaran les sol·licituds d’acord amb la documentació sol·licitada.
El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports va impulsar fa tres anys aquest programa d’ajuda financera com a un dels instruments de suport al sector artístic i cultural. En aquest sentit, el Ministeri considera que aconseguir que els artistes musicals del país materialitzin el seu èxit no només els dona impuls a les seves carreres per a assolir la professionalització sinó que també promou i beneficia la imatge internacional del país i contribueix a la construcció progressiva de la indústria cultural andorrana.