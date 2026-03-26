Els Bombers segueixen treballant en l’extinció de l’incendi a Arinsal

El Cos de Bombers continua treballant per a extingir totalment l’incendi iniciat aquest dimecres, al voltant de les 18:45 hores, a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal. Segons publica RTVA a primera hora del matí s’informava que no s’havien de lamentar danys personals de cap veí de la zona, i tampoc dels efectius del Cos. Els cossos especials han treballat durant tota la nit per a apagar les flames de l’incendi que afecta l’antiga fàbrica d’aigües d’Arinsal.
Actualment, es troben en fase defensiva per a evitar la propagació del foc cap al bosc, amb un total de 10 dotacions de bombers treballant a la zona. El director del Cos de Bombers, Jordi Farré, informava que durant la nit s’ha esfondrat el sostre de les naus que conformen la superfície, de 4.000 metres quadrats, i que l’accés efectiu a les flames ha estat impossible.
A hores d’ara encara es pot veure una gran columna de fum tot i que l’incendi està controlat i estan remullant la runa que ha generat el col·lapse dels sostres.
Tal com informa RTVA, les ràfegues de vent, que han arribat fins als 95km/h en alguns moments no han ajudat a la feina del cos. Tot i això, destaquen que no s’han de lamentar danys personals.