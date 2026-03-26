Vint nous agents de policia comencen el període de formació

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres la incorporació d’onze nous agents de policia que inicien ara el període de formació després d’haver superat el procés de selecció. Aquesta promoció va començar el camí el passat mes de setembre, quan es va iniciar el concurs, i farà la formació de forma conjunta amb els 9 agents de policia que van superar el concurs el passat mes de desembre, sumant així un total de vint agents.
El període de formació es posarà en marxa el pròxim dimecres, 1 d’abril, i té una previsió de durada màxima de 9 mesos. Un cop passat aquest període es començarà el període de prova que finalitzarà amb el nomenament definitiu, si escau.
Amb les noves incorporacions, el Cos podrà comptar pròximament amb un total de 286 agents (aquí se sumen els 11 agents que ara comencen el període de formació, més els 9 agents en espera per a iniciar també el període de formació, i els 9 agents que estan actualment ja en període de prova). Tal com ja s’ha explicat, l’ampliació d’efectius permetrà crear, més endavant, un grup destinat al Pas de la Casa per implementar el reforç policial previst en el pla de xoc contra el contraban de tabac.