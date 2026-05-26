S’obre la convocatòria de «Colònies d’estiu en família» en albergs de la xarxa Xanascat

El programa “Colònies d’estiu en família” obre les preinscripcions avui dimarts, 26 de maig. Adreçat a les famílies amb fills i filles menors de 18 anys, el programa té l’objectiu de promoure el lleure familiar compartit com una pràctica educativa.
En concret, la proposta ofereix:
- Allotjament en entorns naturals
- Una programació d’activitats estructurada i adaptada a les diferents edats. S’organitzen activitats per a compartir en família i també es fan propostes només per a la canalla i només per als pares, mares i tutors
- Espais pensats per a compartir i enfortir els vincles afectius
- Educació en valors a través del joc, la convivència i la participació
Les colònies tenen lloc en sis albergs de la Generalitat de la xarxa Xanascat: Coma-ruga, l’Escala, l’Espluga de Francolí, la Molina, la Vall d’en Bas i Sant Joan de les Abadesses.
Les estades poden ser de 4 dies (3 nits) o 7 dies (6 nits). Els preus per persona adulta i estada oscil·len entre els 240 i els 390 euros i inclouen les activitats, allotjament en règim de pensió completa i roba de llit. El preu canvia en funció de l’edat dels infants. També hi ha descomptes per a famílies nombroses, monoparentals, acollidores i usuaris del Carnet Jove.
Les places s’assignen per ordre d’inscripció segons la data i hora de registre, fins a exhaurir-les.
La preinscripció és en línia i es pot fer a partir de les 12 h del migdia d’aquest dimarts, aquí.
Enguany també per als catalans residents a l’exterior
Per primera vegada, el programa també s’adreça als catalans i les catalanes residents a l’exterior, gràcies a l’acord entre els departaments d’Unió Europea i Acció Exterior i Drets Socials i Inclusió.
El sistema de preinscripció és el mateix que per a les famílies que viuen a Catalunya, però cal que la persona responsable estigui inscrita al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.
Altres programes de l’Agència Catalana de Joventut que estan oberts a la participació dels catalans residents a l’exterior, gràcies a la col·laboració dels dos departaments, són Vacances en família, d’estades curtes en albergs de la Generalitat adreçades a les famílies amb infants menors de 18 anys, i l’Estiu és teu, que són colònies per a infants i adolescents també en la xarxa d’albergs Xanascat.